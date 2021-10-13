ПСБ: Повышение прогнозов по инфляции оказывает давление на рынок ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,56% (+3 б.п.) годовых. Инвесторы продолжили отыгрывать новые данные по инфляции и риски более агрессивного повышения ключевой ставки ЦБР. Министерство экономического развития во вторник повысило прогноз по инфляции в РФ на конец 2021 г. с 5,8% до 7,4%. Ведомство отметило низкий сбор урожая плодоовощной продукции из-за погодных условий и нехватки рабочих, а также ускорение роста цен на мясо из-за повышения себестоимости.

На глобальных рынках вчера отмечалось повышение спроса на защитные активы, что способствовало снижению доходности UST-10 до 1,58% (-3 б.п.). Локальные облигации ЕМ преимущественно восстанавливались в цене.

Минфин РФ сегодня предложит на аукционах комбинацию 8-летних ОФЗ-ПД 26237 на 10 млрд рублей и ОФЗ-ИН 52004 с погашением в марте 2032 г. на 10,1 млрд рублей. Ожидаем, что относительно небольшой объем размещения нового госдолга окажет нейтральное влияние на рынок. Сегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5 – 7,6% годовых.

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