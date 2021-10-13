«Фридом Финанс»: Цель для индекса Мосбиржи на сегодня – 4210-4315 пунктов

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск снизился на 0,4%, следуя за нефтяными ценами и котировками американского рынка акций.

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежегодный годовой прогноз показателей нефтяного рынка. Эти данные могли оказать давление на спрос, хотя агентство традиционно придерживается консервативного подхода в своих оценках. В частности, по данным МЭА, мировой спрос вернется к докризисному уровню лишь в 2023-м (в то время как, по ожиданиям ОПЕК, вышедшим в понедельник, это произойдет уже в следующем году). Агентство считает, что спрос на нефть увеличится с 87,9 млн барр./сутки (мбс) в 2020-м до 103 мбс к 2030-му и 104,1 мбс — к 2050-му. При этом прошлогодние прогнозы МЭА предполагали, что последний из перечисленных показателей будет достигнут на 10 лет раньше — уже к 2040-му. Как следствие, мы не исключаем давления на котировки компаний ТЭК.

ОПЕК по-прежнему ожидает, что к концу 2022 года профицит нефти на рынке составит около 2 мбс, что также, возможно, оказывает негативное влияние на спрос в секторе в последние дни. Акции Башнефти и Татнефти сегодня возглавляют список аутсайдеров. Бумаги Газпрома также дешевеют на фоне коррекции газовых цен.

Чистая прибыль по РСБУ Банка «Санкт-Петербург» (БСП) за девять месяцев 2021-го увеличилась в 1,9х, достигнув 12,1 млрд руб. по сравнению с 6,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Рыночный прогноз этого показателя по-прежнему консервативен и составляет 11 млрд руб. Мы считаем, что рынок может пповысить средние оценки справедливой стоимости банка на 3–8%.

В преддверии выхода корпоративной отчетности американских эмитентов из финансовой сферы хуже рынка торгуются российские крупнейшие кредитные организации — ВТБ и Сбербанк. Внешние риски для этих компаний связаны с тем, что рост капитализации банков США составил более 30% и на этом фоне ускорение инфляции может привести к охлаждению спроса. Внутренние риски для российских финансовых эмитентов отражены в сегодняшних новостях от Росфинмониторинга: в РФ готовится законопроект, который позволит силовым структурам принимать внесудебные решения о блокировке денежных переводов с карт и электронных кошельков. Главным критерием противоправного денежного перевода станет «вероятность наступления общественно опасных последствий».

Несмотря на усиление инвестиционных рисков, сегодня во второй половине дня преобладают шансы повышения котировок российского рынка от текущих уровней. Целевой диапазон закрытия торгов среды для индекса Мосбиржи составляет 4210–4315 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 71,5–72,2 и 82,6–83,4 соответственно.