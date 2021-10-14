«Открытие»: Рубль лидирует среди валют развивающихся стран

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Рубль остается лидером роста среди 24 валют Emerging Markets. По отношению к корзине валют развивающихся стран с начала 2021 г. рубль укрепился на 10% и вернулся на уровни июля 2020 г. На прошлой неделе его курс к доллару достигал уровня 71,65, что лишь на 10 копеек выше минимума 2021 г. Рубль – безусловный бенефициар высоких ставок, высоких цен на нефть и газ, поэтому пробитие уровня 71,5 руб. и продолжение тенденции на укрепление весьма вероятно.

Тенденция к укреплению рубля по оценкам «Открытие Research» продлится до середины 2022 г. Этому будут способствовать сохранение высоких – на уровне начала сентября 2021 г. – цен и объемов экспорта газа, а также сохранение высоких цен на нефть вследствие консервативного подхода ОПЕК+ к наращиванию добычи. Окончание цикла повышения ключевой ставки, которое должно состоятся до конца года, привлечет еще больше средств иностранных инвесторов, если не будут расширены санкции на операции на вторичном рынке. В ожидании снижения уровня рыночных ставок и удорожания облигаций, спрос иностранных инвесторов может перекинуться из коротких операций carry-trade, осуществляемых на денежном рынке, на рынок российских ОФЗ.

В то же время вероятное до конца года укрепление доллара на мировом рынке будет сдерживать рост рубля против доллара. И хотя в США рост рабочих мест в сентябре оказался самым медленным в 2021 году, сокращение безработицы достигло прогнозируемых ФРС уровней, а эпидемиологическая ситуация стремительно улучшается. По этим причинам анонс программы сокращения активов уже на следующем заседании 3 ноября остается весьма вероятным. Ожидаемое прекращение программы количественного смягчения в течение первой половины 2022 г. будет способствовать сокращению притока долларовой ликвидности, что, вероятно, приведет к дальнейшему рост доллара на мировой арене.

По этой причине к середине 2022 г. мы не ожидаем существенного усиления рубля против доллара: он может остаться торговаться вблизи достигнутого уровня 71,5-72,5 за доллар, но к евро укрепление может быть более заметным – до 80-82 рублей. В то же время нельзя полностью исключать и сценарий его более сильного укрепления – особенно, если поправки к американскому оборонному бюджету, расширяющие санкции к российскому долгу, исчезнут из финального варианта законопроекта.