«Фридом Финанс»: Акции энергосектора дорожают

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Ленэнерго (+60,06%) и другие бумаги энергосектора. Скорректировались котировки Распадской (-4,06%). Пара USD/RUB вернулась к отметке 72.

Доходы энергетиков могут вырасти. Выступая на энергофоруме, министр энергетики РФ Николай Шульгинов предложил исключить для так называемых майнеров (то есть фактически коммерческих потребителей) возможность платить за электроэнергию по ценам домохозяйств. Тарифы для коммерческих организаций привязаны к рыночным ценам, и, как правило, на 50–250% превышают стоимость электроэнергии для домохозяйств. По сообщениям СМИ, в связи с ограничением майнинга в Китае Россия вышла на третье место по объемам подобной деятельности, что во многом было обусловлено относительно низкими ценами на электроэнергию для населения, а также территориальной близостью к Поднебесной. Не исключено, что предложение министра может быть реализовано уже в текущем году. В среднем по стране объем передачи электроэнергии вырос на 8%, а в отдельных приграничных регионах — на 160%. Если решение будет принято, его бенефициарами станут такие организации, как холдинг Русгидро (HYDR 0,8142, -0,05%), а также Россети (RSTI 1,4421, +2,93%).

Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста могут стать акции банков и нефтегазового сектора. Прогноз по паре USD/RUB: 71-72. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4200–4250 пунктов.