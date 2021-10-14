ПСБ: Сегодня цены на нефть могут получить дополнительный краткосрочный импульс к росту
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent в четверг снова перешли к росту при поддержке статданных от API. Так, запасы нефти выросли на 5,2 млн барр., но запасы бензина снизились на 4,6 млн барр., запасы дистиллятов - сократились на 2,7 млн барр. ОПЕК в ежемесячном обзоре понизил прогноз по росту мирового спроса на нефть на этот год, но подчеркнул, что высокие цены на газ по мере приближения зимы могут потенциально стимулировать рост спроса на нефть. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США. Если данные выйдут схожими с API, цены на нефть могут получить дополнительный краткосрочный импульс к росту. Ориентируемся сегодня на диапазон 83-85 долл./барр. Brent.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.