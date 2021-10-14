ПСБ: Рассчитываем, что позитивный настрой на глобальных рынках сохранится в течение дня

Сегодня мы ожидаем возврата доллара к нижней границе диапазона 71,5-72,5 руб.

Стабилизация внешнего фона и крепость нефтяных котировок, по нашему мнению, сегодня вернут интерес к просевшим «фишкам», а индекс МосБиржи к 4300 пунктам

Доходность 10-летних ОФЗ может вернуться в диапазон 7,5–7,6% годовых

Группа ММК (ПОКУПАТЬ) в 3 квартале снизила выплавку стали на 0,3%, продажи - на 16,8% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Несмотря на ухудшение операционных показателей, мы позитивно смотрим на финансовый и дивидендный профиль компании, а также ожидаем увеличение загрузки мощностей турецкого актива. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 89 руб. на акцию.

Группа НЛМК (ДЕРЖАТЬ) в III квартале сократила выплавку стали на 15%, продажи - на 4% - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы консервативно оцениваем результаты НЛМК. По нашим оценкам, компания сильно подвержена риску со стороны неблагоприятной конъюнктуры для металлургов на китайском рынке, а также введенных недавно налогов. Мы ожидаем, что финансовые результаты компании за 3 квартал будут слабее предыдущего, рекомендуем «держать» акции НЛМК.

Совет директоров ЛУКОЙЛа (ПОКУПАТЬ) рекомендовал промежуточные дивиденды в 340 руб./акция - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Дивидендная доходность составляет 4,8%. По итогам 2021 года ЛУКОЙЛ может выплатить порядка 700 руб./акцию. Сохраняем долгосрочный положительный взгляд на компанию. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 7 750 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»