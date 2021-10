Комментарии «Фридом Финанс»: Инфляция на максимумах с 2008 года Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:



По итогам торгов 13 октября американские фондовые площадки показали смешанную динамику. Индекс S&P 500 поднялся на 0,3%, до 4364 пунктов. Dow Jones остался на уровне закрытия вторника, Nasdaq вырос на 0,73%. В лидерах роста оказались коммунальные компании (+1,14%), а также сектор сырья и материалов (+0,75%). Хуже рынка торговались эмитенты из финансового (-0,64%) и энергетического (-0,10%) секторов. Результаты SGH Inc. (SGH: +18,1%) по прибыли и выручке превзошли ожидания рынка. Прогноз по росту EPS (+34%) в следующем квартале также выше консенсуса. Vimeo (VMEO: +13,6%) раскрыла данные по выручке и количеству подписчиков. Рост показателей превзошел ожидания. Менеджмент Delta Air Lines (DAL: -5,8%) отметил давление на финансовые результаты компании из-за высоких цен на топливо. Сегодня фондовые индексы США демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Влияние на рынки начал оказывать сезон отчетности за третий квартал, который открыли банки. До конца недели результаты представят Bank of America (BAC), Citi (C), Morgan Stanley (MS), Wells Fargo (WFC) и Goldman Sachs (GS). Протоколы сентябрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), опубликованные вчера, не преподнесли сюрпризов. Сворачивание QE может начаться в середине ноября и закончиться летом 2022 года. Возможно, закупки будут снижаться на $15 млрд в месяц: объем приобретаемых трежерис сократится на $10 млрд, ипотечных бумаг — на $5 млрд. Данные по индексу потребительских цен в сентябре показали ускорение инфляции до 5,4% г/г (максимальное значение с 2008 года) по сравнению с 5,3% в августе. В помесячном исчислении показатель прибавил 0,4%, превысив 0,3% зафиксированные в августе. Рост цен без учета продовольствия и топлива остался на уровне 4% г/г (0,2% м/м). Инфляционное давление привело к смещению консенсуса по началу подъема ставки Федрезервом на сентябрь 2022 года. Азиатские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 прибавил 1,46%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,43%, а китайский CSI 300 потерял 0,54%. EuroStoxx 50 растет на 1,07%. Доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,55%. Цена на фьючерс Brent находится около отметки $84 за баррель. Золото торгуется на уровне $1797 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4350–4400 пунктов. Сегодня будут опубликованы данные по индексу цен производителей. Консенсус предполагает продолжение роста показателя до 8,5% по сравнению с 8,3% в августе. Сегодня квартальный отчет представит крупнейший провайдер медицинских услуг UnitedHealth (UNH). Консенсус-прогноз предполагает, что EPS составит $4,41, превысив прошлогоднее значение на 25,6%, а выручка достигнет $71,3 млрд, что соответствует росту на 9,5% г/г. UnitedHealth может продемонстрировать небольшое снижение объема собранных страховых премий в поквартальном выражении преимущественно из-за уверенного роста в первом полугодии 2021-го. При этом выручка от продуктов и услуг может продолжить квартальный рост, сигнализируя о сохранении высокого спроса на медицинское обслуживание. Финансовые результаты UnitedHealth, как правило, являются предвестниками всего сезона отчетов индустрии здравоохранения. Особенно чувствительными к фактическим показателям и прогнозам UNH могут быть эмитенты из сегментов фармацевтики и медицинского оборудования. Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 61 пункта, отражая позитивное начало сезона отчетности за третий квартал. S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде ниже уровня 50-дневной скользящей средней. Индикаторы MACD и RSI демонстрируют краткосрочную «бычью» дивергенцию. В ближайшее время S&P 500 может попытаться преодолеть уровень 50-дневной средней, что станет сигналом к возвращению на траекторию роста. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов. info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Фридом Финанс на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги