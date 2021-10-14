На рынок вернулись покупатели

Российский фондовый рынок в четверг вырос на волне оживления в нефти, благополучном внешнем фоне и фантастической уверенности рубля. Индекс МосБиржи поднялся к 4273 пунктам и может двигаться в диапазоне 4260-4285 пунктов. Индекс РТС восстановился к 1885 пунктам и готов идти к 1895 пунктам.

В фаворитах спроса сегодня энергетики и металлурги. Энергетики там оказались на фоне правительственных комментариев о конкурентных преимуществах отечественных компаний, а металлурги — ввиду оживления спроса на металлы. Акции «ТГК-2» и «Россетей» находятся в лидерах покупок, бумаги последних выиграли и на фоне заключения стратегического партнерства с «Интер РАО». Привилегированные бумаги выросли к 2,37 руб., но позже откатились к 2,10 руб.

Акции «Полюс Золота» дорожают на фоне восстановления цены на базовый актив и стремятся к 14000 руб. Бумаги покинули свой среднесрочный «боковик» и теперь будут пытаться развернуть тренд вверх.

В минусе оказались акции «ПИКа», которые углубляют падение в сторону 1200 руб. на корпоративном фоне.

Под давлением также оказались бумаги «Сбербанка», которые продолжают корректироваться после предыдущей волны роста.

На валютном рынке творится сегодня что-то очень непривычное и необычное. Рублю корона совсем не давит, а его укрепление восхищает. Очень может быть, что инвесторы реагируют на некоторые из правительственных заявлений — Кремль то оценивает диктатуру доллара не в лучшую для него сторону, то критикует ФРС за эмиссию денег, то указывает на прибыль от продажи газа. На этом фоне доллар сполз к 71,39 руб., реализовав среднесрочную цель снижения на 71,40. Евро стоит 82,76 руб., также падает и может отойти к 82,60.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»