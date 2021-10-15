Росбанк выступил в качестве одного из ведущих организаторов и букраннеров синдицированного кредита для МКБ

Росбанк выступил в качестве одного из уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров первого в России синдицированного кредита для финансового института – ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) - с привязкой к KPI в области ESG.

МКБ подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита объёмом до 300 млн долларов США сроком на 2 года. Отличительной особенностью нового соглашения стала его привязка к показателям деятельности банка в области устойчивого развития (Sustainability-linked loan). МКБ стал первым среди российских финансовых институтов, кто организовал привлечение такого типа. Ранее банк в числе первых привлек два межбанковских кредита, привязанных к ESG-рейтингу.

Для реализации сделки была разработана структура, включающая 3 ключевых показателя эффективности в области устойчивого развития (KPI) и охватывающая различные бизнес-процессы. Используемые KPI включают наращивание объемов собственного финансирования в области устойчивого развития, сокращение потребления электроэнергии и сертификацию внедряемой интегрированной системы менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. Все KPI полностью соответствуют стратегии устойчивого развития МКБ, принятой в июле 2021 года.

Данное привлечение также отвечает всем международным принципам синдицированного ESG-кредитования, в то время как используемая структура c четко сформулированными KPI и ежегодной верификацией является комфортной для всех его участников, приверженных принципам ESG.

«Эта сделка ещё раз подтверждает нашу приверженность принципам устойчивого развития, заложенным в долгосрочную стратегию Росбанка. Мы приветствуем ESG-обязательства, взятые на себя МКБ в рамках этого кредита, особенно в части наращивания портфеля ответственного финансирования – наиболее существенного показателя для финансового института, ставящего перед собой цели по решению социальных и экологических задач. Мы были рады стать частью группы международных банков, которая вместе с клиентом и координаторами по устойчивому развитию активно работала над структурой и формулировками KPI», - прокомментировала Перизат Шайхина, первый заместитель председателя правления Росбанка.

«МКБ последовательно реализует внедрение принципов устойчивого развития во все бизнес-процессы. Банк первым в России получил ESG-рейтинг от международного агентства. Привлечение синдицированного кредита позволит нам сделать еще один шаг на пути к реализации ESG-стратегии и показать нашим международным партнерам транспарентность, экологичность и приоритетность реализуемых банком ESG-задач», – отметила Юлия Титова, первый вице-президент МКБ.

В качестве координатора, агента по документации, ESG-координатора и агента по сделке выступил ING BANK N.V., уполномоченными ведущими организатороми и букраннероми – ING BANK, Citi, HSBC и ПАО РОСБАНК. Уполномоченными ведущими организаторами стали АО «Банк Интеза», Crédit Agricole и АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК».