«Фридом Финанс»: В фокусе результаты Х5

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе предыдущих торгов преобладала позитивная динамика. Лидерами роста стали акции ДЭК (DVEC 1,30, +39,94%), поскольку тарифы на энергию для майнинга, в первую очередь на Дальнем Востоке, могут быть повышены. На этом фоне в плюсе оказались и другие бумаги энергосектора. Скорректировались акции OZON (OZON 3 290, -1,64%). Пара USD/RUB опустилась ниже 71,50.

X5 Group (FIVE 10,50, +60,06%), рекомендация — «покупать», цель — 4940 руб., опубликует операционные результаты за третий квартал. Мы ожидаем выручку группы на уровне 551 млрд руб. (+14% г/г). Цифровые продажи, как и объемы реализации через жесткий дискаунтер «Чижик», пока не вносят значимого вклада в выручку: объем их доходов оценивается в пределах 13 млрд руб. Драйвером роста выручки выступает увеличение среднего чека. Сопоставимые продажи, по нашим прогнозам, повысятся примерно на 4% г/г. EBITDA (IFRS 16) мы закладываем на уровне около 68,5 млрд руб. с прибылью 5,9 млрд руб.

Рубль укрепился до уровня июля прошлого года. Рост курса отечественной валюты объясняется сочетанием различных факторов. В первую очередь это ослабление доллара на Forex, экспирация недельных опционов и налоговый период, а также хорошие новости относительно перспектив Северного потока-2, поскольку Вашингтон отказался вводить санкции в отношении этого проекта. Фундаментально рубль выглядит недооцененным, но мы не рассчитываем на его значительное укрепление до конца года. Основная причина — ускорение инфляции. Один из инвестбанков вчера дал прогноз ее роста до 7,6%.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста могут стать акции энергокомпаний. Прогноз по паре USD/RUB: 71,00– 72,00. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4250– 4300 пунктов.