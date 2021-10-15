ПСБ: ОФЗ восстанавливаются в цене, отыгрывая рост оптимизма на глобальных рынках

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 7,47% (-2 б.п.) годовых. Покупки рублевых облигаций активизировались на фоне продолжающегося роста нефтяных цен. Повышение склонности к риску на глобальных рынках и снижение доходности облигаций развитых стран также способствовало повышению спроса на ОФЗ. Доходность UST-10 вчера снизилась до 1,52% (-3 б.п.).

Сегодня с утра котировки Brent приближаются к 85 долларов за баррель. Снижение числа обращений за пособием по безработице в США, сильная отчетность банков США за третий квартал, регуляторные стимулы ипотечного рынка в Китае для поддержки строительной отрасли способствуют повышению спроса на рисковые активы. На позитивном внешнем фоне покупки рублевых облигаций сегодня скорее всего продолжатся, и доходность 10-летних ОФЗ может уйти ближе к нижней границе диапазона 7,4 – 7,5% годовых.

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