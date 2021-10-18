«Фридом Финанс»: В фокусе новости бизнеса и экономики

Эркен Кичибаев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 14 октября на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 1,71%, до 4438 пунктов. Dow Jones прибавил 1,56%, Nasdaq вырос на 1,73%. Лучше рынка торговались ИТ-сектор (+2,28%) и обрабатывающая отрасль (+2,43%). Отстали по темпам роста секторы циклических и нециклических потребительских товаров (+0,99% и +1,13%).

Walgreens Boots Alliance (WBA: +7,4%) инвестирует $5,2 млрд в сеть первичной медицинской помощи VillageMD, увеличив свою долю в этом бизнесе до 63%.

Энергетическая компания Apache Corporation (APA: +6,5%) пожертвовала более 55 тыс. деревьев 66 некоммерческим организациям.

Акции Bank of America (BAC: +4,5%) выросли, так как его результаты за третий квартал оказались выше консенсуса.

Участники рынка продолжат следить за публикацией отчетности банков, в частности Goldman Sachs, и результатами представителей других секторов. По данным FactSet, показатели 80% из 35 компаний, входящих в S&P 500 и представивших отчеты за третий квартал, превзошли консенсус-прогнозы аналитиков. Для сравнения: в том же периоде 2019 года, то есть задолго до пандемии, эта доля составляла лишь 75%. На текущей неделе одним из ключевых драйверов роста стали сильные отчеты Morgan Stanley и Citigroup, а также некоторых представителей сегмента здравоохранения. Мы ожидаем продолжения этого тренда в ходе сегодняшних торгов.

Давление на котировки может оказать публикация слабых корпоративных результатов и макростатистики. Инвесторов продолжает беспокоить перспектива дальнейшего ускорения инфляции из-за сбоев в цепочках поставок и резкого роста цен на энергоносители, так как это может побудить центральные банки начать сворачивание стимулирующих мер быстрее, чем было изначально запланировано.

Азиатские фондовые площадки завершили сессию 15 октября в плюсе. Японский Nikkei 225 вырос на 1,81%, китайский CSI 300 поднялся на 0,38%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,48%. С начала текущей сессии EuroStoxx 50 повысился на 0,45%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,54%. Цена на фьючерс Brent находится около отметки $84,8 за баррель. Золото падает до $1788 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4410–4480 пунктов.

Сегодня выйдут данные по розничным продажам за сентябрь (консенсус: +0,2% м/м после + 0,7% в августе), а также индекс настроения потребителей, который рассчитывает университет Мичигана (консенсус: рост на 0,3 п. п., до 73,1).

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на один пункт, до 60, отражая незначительный спад оптимизма после активного роста рынка накануне.

Индекс S&P 500 поднялся выше экспоненциальной скользящей средней, пробив вверх отметку 4380 пунктов. Восходящий тренд указывает на высокую вероятность достижения уровня 4460 пунктов.