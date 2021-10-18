ПСБ: Рост ставок морского фрахта усиливает инфляционное давление на азиатские товары

Рост ставок морского фрахта усиливает инфляционное давление на азиатские товары

Ставки морского фрахта на контейнеры по маршруту Шанхай-Роттердам продолжают удерживаться на максимальных уровнях, а индекс Baltic Dry лишь немного откатился от своих максимумов. Развитие энергокризиса может привести к закрытию энергоемких производств в Европе, что будет способствовать росту объемов импорта в европейские страны, и как следствие, может привести к дальнейшему росту ставок фрахта.

Активная фаза восстановления мировой экономики после локдаунов, в купе с дефицитом контейнеров привела к значительному росту ставок морского фрахта, которые по сравнению с 2020 годом выросли в несколько раз. Так, индекс ставок фрахта на контейнерные перевозки по маршруту Шанхай-Роттердам за 40-футовый контейнер превысили 14,5 тыс. долл., увеличившись за год в 6 раз (в 2020 году средняя ставка была на уровне 2300 долл. / контейнер)Небольшой откат цен, наблюдаемый в октябре, объясняется прошедшими в начале месяца праздниками в КНР.

Риски продолжения роста ставок фрахта возникают на фоне ралли цен на энергоносители, в том числе на газ в Европе, которые остаются выше 1000 долл. / тыс. куб. м. Это приводит к остановке отдельных производств, например, минеральных удобрений и нефтехимии. На этом фоне объемы импорта в Европу могут резко вырасти, что приведет к дальнейшему росту цен на ставки морского фрахта, повышая инфляционное давление на товары из Азии.

Если цены на контейнерные перевозки продолжат расти, то товары, у которых велика удельная стоимость логистических затрат, вновь могут подорожать. Особенно это затрагивает категорию крупногабаритных товаров. Так, например, предметы интерьера могут вырасти в цене на 84 долл./шт., что при розничной цене спальной мебели стоимостью 50 тыс. руб. приведет к ее удорожанию на 20%.



Вклад в себестоимость 40-50 дюймовых телевизоров от удорожания логистики составит около 27 долл. Соответственно, себестоимость устройств среднего ценового диапазона стоимостью 20-25 тыс. руб. вырастет на 7%.

В более выигрышном положении остаются мелкогабаритные товары: рост цен на одежду или смартфоны ввиду увеличения стоимости контейнерных перевозок может оказаться несущественным.

Если ставки фрахта продолжат рост, их эффект на импортные товары можно будет ожидать уже в новогодние праздники. Полагаем, что контейнерные перевозки останутся дорогими как минимум до весны 2022 года. Однако по мере стабилизации цен на энергоносители, а также увеличения предложения контейнеров, можно ожидать их значительную коррекцию, которая состоится не ранее середины следующего года.

ПАО «Промсвязьбанк»