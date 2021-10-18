«Фридом Финанс»: В фокусе результаты Северстали

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Иркутскэнерго (+13,07%), продолжившие отыгрывать фактор предстоящего повышения тарифов. В то же время часть бумаг сектора, в частности акции «дочки» Россетей Ленэнерго (-19,31%) активно корректируются после ралли. Пара USD/RUB опустилась ниже 71.

Северсталь (-2,08%) опубликует операционные и финансовые результаты за третий квартал. Консенсус закладывает выручку в объеме $3408 млн (+82% г/г) при чистой прибыли $1,3 млрд и EBITDA на уровне $1,8 млрд, что соответствует рентабельности 53%. По итогам года выручка компании может превысить $10,6 млрд, EBITDA — $5,3 млрд, а прибыль — $3,6 млрд. Очевидно, что текущий год станет для компании вполне удачным. Налогообложение не привязано к дивидендам и капзатратам, поэтому можно рассчитывать на дивиденд по итогам квартала в объеме не менее $0,5 млрд, или около 45 руб. на акцию.

Рубль продолжает укрепление. Российская валюта усиливает лидерство в рейтинге валют стран ЕМ с результатом 4,9% с начала года. Доходность операций керри-трейд выросла до 9,8%. При этом стоимость страховки с начала года почти не изменилась. Мы не исключаем, что самые нетерпеливые нерезиденты могут начать увеличивать спекулятивные позиции в ОФЗ. Однако оборот торгов парой USD/RUB и ОФЗ не сигнализирует об активизации игроков. Вероятнее всего, на динамику рубля влияет главным образом налоговый период, а также положительная динамика на фондовых и сырьевых рынках.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Лидерами роста могут стать акции энергокомпаний. Прогноз по паре USD/RUB: 70,50–71,50. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4250–4300 пунктов.