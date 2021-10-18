Комментарии

ПСБ: Ждем умеренного роста цен на нефть сегодня Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent на сегодняшнее утро продолжают уверенно расти, игнорируя слабые данные по Китаю. Тема с переориентацией ген.мощностей на нефть вместо более дорогих газа и угля (еще и на фоне их дефицита) продолжает раскручиваться на рынке и оказывать поддержку котировкам. При этом ВВП в КНР в 3 кв. вырос всего на 4,9% г/г, слабее ожиданий, а промпроизводство за сентябрь составило чуть выше 3% - это минимум с лета 2020 г. Полагаем, что цены на нефть Brent продолжат сегодня умеренно расти, актуальным диапазоном считаем 85-86,7 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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