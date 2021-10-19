«Фридом Финанс»: Дефицит алюминия поддерживает котировки Русала

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи 18 октября к 12:00 мск снизился на 0,4%, следуя за движениями на фондовых площадках США, несмотря на рост нефтяных цен.

Коррекция в ценах на сталь в середине года благодаря быстрому восстановлению в секторе оказала незначительное влияние на финансовые результаты Северстали, акции которой с начала текущих торгов подорожали на 1,29%. Выручка компании МСФО за девять месяцев 2021 года увеличилась с прошлогодних $630 млн до $3,1 млрд. Прибыль поднялась с $5,15 млрд до $8,27 млрд. Это дает основание для повышения целевой цены по акции металлурга на 5–8%.

Акции Фосагро дорожают на новостях о росте цен на удобрения в России. В то же время в Минпромторге заявили, что дефицита удобрений на отечественном рынке в условиях увеличения спреда между внутренними и экспортными ценами не ожидается. Тем не менее цены на пшеницу, выступающие одним из опережающих индикаторов для цен на продукцию Фосагро, с начала года, как и в 2020-м, поднялись на 15%. Эта динамика служит поводом повысить среднесрочный прогноз выручки Фосагро приблизительно на 20%.

Котировки Русала сегодня в плюсе на 2,51%. Поддержку им оказывает сообщение замглавы компании Романа Андрюшина о том, что дефицит на глобальном рынке алюминия в текущем году составит 1,5 млн тонн, а в будущем продолжит увеличиваться. Также бумаги компании продолжают отыгрывать решение правительства не распространять на нее действие новых правил расчета НДПИ и позитивные ожидания, связанные с дивидендом от Норникеля в будущем году. Мы повысили справедливую стоимость обыкновенной акции Русала до 94 руб. при прогнозе роста цены на алюминий в 2022-2026 годах как минимум на 11% г/г.

Акции Х5 снижаются вслед за бумагами ретейлеров на ведущих мировых площадках, отыгрывающих усиление инфляционных опасений и рост доходности казначейских облигаций США. Также инвесторы фиксируют прибыль после выхода отчетности X5 за январь-сентябрь. Как следует из представленного документа, выручка торговой сети увеличилась на 10,1% г/г, что совпало как с рыночным консенсусом, так и с нашими оценками.

Во второй половине дня прогнозируем умеренно позитивную динамику на отечественном фондовом рынке. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 4200–4290 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 70,80–71,60 и 82,20–83,10 соответственно.