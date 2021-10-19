«Открытие»: Металлурги вновь готовы удивить сильными отчётами

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Металлурги вновь готовы удивить сильными отчётами

Российский рынок незначительно снижался в первой половине дня. Основными факторами давления выступает статистика из Китая и рост доходностей по американским казначейским обязательствам, что приводит к укреплению доллара. Китайский ВВП замедлил рост до 4,9% в III квартале при ожиданиях 5,2%, а рост промышленности упал до 3,1% с 5,3% в августе. Впрочем, от какой-либо значимой просадки рынок защищает продолжающая дорожать нефть и позитивные корпоративные новости.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 4240,96 п. (-0,49%), а РТС - 1875,41 п. (-0,85%).

· Сектор металлов и добычи прибавлял более 0,5%. С одной стороны, акции «Алроса» тянут сектор вниз после дивидендной отсечки, а, с другой, в лидерах отраслевого индекса производители угля «Мечел» и «Распадская» на фоне рекордных цен на уголь и кокс в Китае. Кроме того, весьма сильный отчёт предоставила компания «Северсталь».

· Согласно отчётности по МСФО, чистая прибыль «Северстали» в январе-сентябре выросла почти в пять раз до $3,097 млрд. Рост выручки составил 63% до $8,371 млрд. Показатель EBITDA поднялся в 2,65 раза до $4,532 млрд. Свободный денежный поток возрос в четыре раза до $2,425 млрд. В III квартале рост выручки КВ/КВ составил 9%, рост EBITDA на 5%, а прибыли на 9% до $1,237 млрд. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 85,93 рублей на акцию по итогам III квартала.

· Бумаги ГК «ПИК» дорожали на 3,5%. Компания планирует нарастить ввод недвижимости в ближайшие годы на треть до 4 млн квадратных метров в 2023 году. В 2021 году планируется сдать в эксплуатацию около 3 млн квадратных метров жилья. В 2020 году было введено в эксплуатацию 2,4 млн квадратных метров жилья.

· Среди наиболее активно растущих также секторы химии и нефтехимии (+1,4%), а также транспорт (+1,1%).

Рубль вместе с другими валютами EM отступает на фоне роста доходностей в США

· Рубль на торгах в понедельник слабеет против доллара и евро, отражая общую динамику на Forex. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подскочила до 1,60% по сравнению с 1,575% в пятницу. Основные опасения остаются в сфере инфляции, которая может заставить ФРС действовать более агрессивно с целью сдерживания роста цен.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6100 рублей.

· Ставки MosPrime составили 7,14% на день, 7,18% на неделю и 7,40% на месяц.

· Динамика ставок указывает на то, что рынок ждёт, как минимум, повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пункта. Однако инфляция по итогам сентября составила уже 7,4%, а в октябре может подняться до 7,7%-7,8%. Соответственно, вероятность изменения ставки на 50 базисных пунктов значительно выше 50%.

· Доходность по британским бондам выросла после заявлений главы Банка Англии Эндрю Бейли о том, что могут потребоваться действия от регулятора, дабы не допустить рост среднесрочных инфляционных ожиданий.

По состоянию на мск:

· DXY – 93,99 (+0,06%),

· EUR-USD - $1,16 (+0,03%),

· GBP-USD - $1,374 (-0,07%),

· USD-JPY – 114,12 (-0,07%),

· USD-RUB – 91,27 (+0,34%),

· EUR-RUB – 82,68 (+0,35%).

Замедление Китая может негативно сказаться на продажах европейских товаров

Европейские индексы снижались, испытывая давление со стороны китайской статистики. Замедление роста ВВП до 4,9% оказалось более значимым событием, чем рост розничных продаж на 4,4% в сентябре по сравнению с 2,5% в августе. Замедление роста КНР может стать причиной слабости продаж европейских товаров.

· Под давлением были акции европейских производителей товаров роскоши LVMH, Kering и Hermes. Кроме макроэкономики инвесторов смущают заявления президента Си Цзиньпиня о необходимости повысить налоги с продаж.

· Более позитивной была ситуация в акциях добывающих компаний и энергетики на фоне дорожающих металлов и нефти Brent выше $85 за баррель.

· В акциях биотехнологичной Valneva рост более чем на 30% после новостей об очередном успешном этапе тестирования вакцины против COVID-19.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7198,42 п. (-0,49%),

· DAX - 15459,29 п. (-0,82%),

· CAC 40 - 6652,19 п. (-1,12%).

Рекорды цен угля и газа провоцируют более высокий спрос на нефть

Котировки Brent приближаются к уровню $86 за баррель на фоне роста опасений расширения дефицита поставок.

· Согласно данным Reuters, выполнение условий соглашения ОПЕК+ в сентябре составило 115%. Это говорит о том, что некоторые члены соглашения не справляются с достаточно скромными планами увеличения производства. В частности, недостаточный уровень инвестиций в Анголе и Нигерии продолжает сказываться на потенциале добычи. В МЭА полагают, что к концу 2022 года резервные мощности по добычи в ОПЕК+ могут упасть ниже 4 млн бар. в сутки по сравнению с 9 млн бар. в сутки в IV квартале 2021 года.

· Ситуация в IV квартале может усложниться на фоне снижения температур в Северном полушарии. В Китае цены на уголь уже достигли рекордных значений. Соответственно, нефтепродукты, включая топочный мазут, могут оказаться ещё более востребованы для генерации электричества и тепла.

· В Китае добыча угля упала в сентябре на 0,9% в годовом выражении. По сравнению с августом добыча снизилась до 334,1 млн тонн с 335,24 млн тонн. Впрочем, за первые девять месяцев производство увеличилось на 3,7% до 2,93 млрд тонн. На фоне дефицита электроэнергии производство алюминия снижается пятый месяц подряд. В сентябре оно упало на 2,4% по сравнению с августом и на 2,1% по сравнению с сентябрём прошлого года. И, наконец, переработка нефти снизилась в сентябре на 2,6% по сравнению с прошлым годом до 13,64 млн бар. в сутки. В августе переработка составляла 13,74 млн бар. в сутки. За первые девять месяцев нефтепереработка выросла на 6,2% до 14,09 млн бар. в сутки.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $85,74 (+1,04%),

· WTI - $82,93 (+1,47%),

· Золото - $1767,4 (-0,05%),

· Медь - $10481,91 (+0,53%),

· Никель - $20195 (+0,87%).

Сезон отчётности в США без сюрпризов вновь лучше ожиданий

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от -0,25% в NASDAQ до -0,4% в Dow Jones.

· Основное внимание американских инвесторов будет сосредоточено на отчётностях компаний. Пока 79% отчитавшихся сообщили результаты по прибыли выше ожиданий и 82% выше по выручке.

· Также до конца дня выйдет статистика промышленного производства в США от ФРС. Ожидается рост на 0,2% за сентябрь по сравнению с 0,4% за август. Далее индекс рынка жилья от NAHB, а вечером отчёт об исполнении федерального бюджета США.