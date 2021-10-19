«Фридом Финанс»: В поисках нового вектора

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции ДЭК (+39,83%). В аутсайдеры на фоне закрытия реестра акционеров для получения дивиденда попали бумаги Алросы (-6,73%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71–72.

Mail.ru Group / VK Group (+4,56%) растет под влиянием корпоративных новостей. Компания выбрала стратегию развития экосистемы под брендом и на базе ядра VK. Это схоже с китайской (Alibaba, WeChat) моделью развития IT-бизнеса, где на базе социальных сетей интегрированы различные, в том числе сторонние, сервисы. Отчетность VK Group за третий квартал будет опубликована 28 октября. Консенсус предполагает рост выручки на 26%, до 30,9 млрд руб., с EBITDA на уровне 8,1 млрд руб. По итогам года выручку прогнозируют в объеме 128 млрд руб. при EBITDA около 33,5 млрд руб. Успешная отчетность и позитивная оценка инвесторами ребрендинга может стать поводом для повышения целевых цен. Техническая картина указывает на разворот, ближайший возможный краткосрочный таргет находится на отметке 2000 руб.

К росту готовы акции транспортного сектора. Мы не исключаем, что вслед за энергетическим игроки начнут спекулятивно покупать бумаги транспортного сегмента, в первую очередь ДВМП (-0,56%) и Совкомфлота (+0,53%). В то же время, на наш взгляд, фундаментальных драйверов роста пока недостаточно. «Бычий» импульс может обеспечить новостной фон, в частности сообщения о повышении стоимости контейнерных и морских перевозок и о заторах в крупных терминалах. Относительно низкая ликвидность увеличивает риски резких колебаний котировок.

Рассчитываем на продолжение разнонаправленной динамики. Прогноз для пары USD/RUB: 70,50–71,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 4250–4300 пунктов.