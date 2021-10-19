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ПСБ: Риски повышения ключевой ставки ЦБР до 7,5% еще не учтены в ценах ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 4-9 б.п. Продажи в российских гособлигациях проходили на фоне снижения оптимизма на глобальных рынках после слабой статистики из Китая. Также сказываются ожидания ужесточения монетарной политики ФРС. Доходность UST-10 вчера выросла до 1,6% (+3 б.п.). Гособлигации развивающихся стран в локальных валютах вчера преимущественно дешевели.

Сегодня с утра рубль и валюты развивающихся стран дорожают, доходность UST-10 снижается. Однако ожидания ужесточения ДКП вряд ли позволят ОФЗ отыграть этот позитив. Вероятность повышения ключевой ставки ЦБР в эту пятницу на 50 б.п., на наш взгляд, учтена в ценах ОФЗ. Если это окажется не последним повышением ставки в этом году, то доходность ОФЗ продолжит расти. До заседания ЦБР ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5 – 7,6% годовых.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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