«Фридом Финанс»: Ожидается разворот российского рынка вверх

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к 12:00 мск 19 октября торговался вблизи уровней вчерашнего закрытия. При этом цены на нефть восстанавливаются после коррекции накануне, на премаркете в США наблюдается рост.

Движение котировок на российских фондовых площадках по-прежнему определяют две противоположные тенденции — переоценка справедливой стоимости активов в связи с ростом цен на сырье и усиление инфляционных ожиданий, а также опасений, связанных с ситуацией на кредитном рынке.

За девять месяцев текущего года Акрон увеличил выпуск товарной продукции на 6% г/г, до 6,3 млн тонн. Этот результат соответствует нашему прогнозу. Он нейтрален для оценки справедливой стоимости акций компании, хотя релиз был встречен активными покупками.

Акции ВСМПО-Ависма снижаются на фоне публикации результатов по РСБУ за третий квартал, зафиксировавших снижение выручки на 16% г/г. Эта динамика служит основанием для ухудшения прогноза годовой выручки и чистой прибыли компании по МСФО примерно на 10%, что может привести к снижению таргета по акциям ВСМПО. Дополнительным поводом для этого будет отсутствие роста цен на титан в ближайшие недели.

Правительство решило отказаться от экспортной пошлины на алюминиевые сплавы, которая действовала с 1 августа. В то же время пошлина на необработанный алюминий будет оставлена на отметке 15%. Как считают в Минэкономразвития, эта мера должна содействовать реализации планов Русала по модернизации предприятий в Красноярске, Братске, Иркутске и Новокузнецке, на которую до 2030 года потребуется 385 млрд руб. Доля продаж сплавов алюминия в выручке компании около 3%, так что эффект от отмены пошлины на их экспорт для Русала незначителен. Котировки его бумаг отреагировали на новость негативно. Частично фиксация прибыли объясняется фактом поступления ожидавшейся информации.

Акции Алросы накануне скорректировались на 5% ввиду закрытия реестра акционеров на получение дивиденда. Хуже рынка бумаги выглядят и сегодня. Однако результаты за третий квартал сигнализируют о том, что компания перестала сокращать запасы, возможно, ожидая повышения цен. Запасы алмазов по итогам отчетного периода составили 8,6 млн карат против 8,4 млн апрель-июль. За январь-сентябрь компания реализовала 36,1 млн карат, в том числе 12,9 млн из запасов и 0,9 млн сырья Гохрана. Объем производства за тот же период увеличился на 1% г/г, до 23,3 млн карат. Продажа примерно 60% запасов по ценам вблизи текущих могла вызвать негативную реакцию на рынке, так как воспринимается как проявление неуверенности менеджмента в среднесрочных ценовых перспективах основных сегментов продаж. Однако, по нашему мнению, действия руководства свидетельствуют как раз о том, что оно придерживается оптимистичных ожиданий в отношении цен на алмазную продукцию в ближайшие кварталы.

Во второй половине ожидаем разворот российского рынка вверх. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 4235–4260 пунктов. Ориентиры для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 70,70–71,70 рублей и 82,20–83,10 соответственно.