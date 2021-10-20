«Открытие»: Индекс РТС на максимуме с 2011 года

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Индекс РТС на максимуме с 2011 года

Российские акции уверенно повышались в первой половине дня. Если накануне внешний фон поддерживал пессимизм, а рынок удержался от активного снижения за счёт корпоративных новостей, то уже во вторник внешний фон отличается в лучшую сторону. Нефть Brent вновь тестирует отметку $85 за баррель Brent, рубль укрепляется вместе с другими валютами риска. Медь прибавляет более 1%, а никель более 2%. Меж тем новостной поток от корпораций достаточно скудный.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 4277,67 п. (+0,69%), а индекс РТС - 1901,09 п. (+1,31%).

· Сектор металлов и добычи повышался более чем на 1,0%. Лидируют акции золотодобывающих компаний. В условиях инфляционного давления и нежелания центральных банков торопиться с ужесточением денежной политики золото остаётся инструментом сохранения ценности. Впрочем, акции сталеваров также продолжают рост, который накануне был спровоцирован сильной отчётностью «Северстали» за III квартал и весьма щедрыми дивидендами.

· Потери в акциях «ФосАгро» более 1,2% привели сектор химии и нефтехимии в минус. Однако накануне сектор был среди лидеров и волатильность основных бумаг отраслевого индекса вполне обычная история.

От регуляторов EM ждут более быстрого ужесточения денежной политики

Рубль возобновил укрепление вместе с другими валютами риска. Усилению позиций российской валюты способствует крайне выгодная ситуация на рынках угля, газа, металлов, сельскохозяйственной продукции. Кроме того, рубль получает поддержку от предстоящих размещений ОФЗ и приближающихся налоговых платежей.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6030 рублей.

· Ставки MosPrime снизились до 7,12% на день, 7,17% на неделю и остались на уровне 7,40% на месяц.

· Главной идеей вторника на Forex стали ожидания того, что ведущие центральные банки могут оказаться более активными в сокращении стимулов, чем ФРС. Накануне управляющий Банка Англии говорил о возникновении необходимости активных действий, дабы не допустить рост среднесрочных инфляционных ожиданий. На рынке полагают, что первое повышение ставки Банка Англии может состояться уже в ноябре. От Резервного Банка Новой Зеландии ждут конкретной реакции на рост инфляции до 4,9% в III квартале.

· От центральных банков развивающихся стран также ждут активного повышения ставки. Во всяком случае, ЦБ РФ уже давно находится в цикле повышения и октябрьское заседание вряд ли станет исключением на фоне разогрева инфляции до 7,4%. Во вторник одним из лидеров валют EM является южноафриканский Ранд. Лишь польский злотый, который не связан с сырьевыми рынками, оказался среди аутсайдеров из-за очередных противоречий с Евросоюзом на фоне попыток властей страны отказаться от практики доминирования законодательства Евросоюза.

По состоянию на мск:

· DXY – 93,60 (-0,38%),

· EUR-USD - $1,165 (+0,37%),

· GBP-USD - $1,383 (+0,74%),

· USD-JPY – 114,22 (-0,09%),

· USD-RUB – 70,88 (-0,57%),

· EUR-RUB – 82,62 (-0,1%).

Опасения ужесточения политики регуляторов удерживают европейские акции от роста

Европейские индексы преимущественно повышались. Однако рост был заметно скромнее, чем в Азии. Прирост обеспечивали секторы добычи, коммунальных услуг и технологии.

· В какой-то степени можно говорить, что на рынке опасаются скорого сокращения стимулов. Вслед за Банком Англии ЕЦБ также может начать активное сокращение стимулирующих мер, поскольку инфляция начинает приобретать устойчивый характер.

· Акции Ericsson теряли более 3% после слабой отчётности. Продовольственный конгломерат Danone сообщил о росте издержек, что сказалось на финансовых результатах. Мобильный оператор Tele2 отчитался в рамках ожиданий, но бумаги теряли более 3%, так как оправдания ожиданий для современного рынка мало.

· Таким образом, сектор телекоммуникаций оказался самым слабым на торгах во вторник из-за падения ряда ключевых компонентов.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7208,36 п. (+0,06%),

· DAX - 15495,11 п. (+0,13%),

· CAC 40 - 6674,96 п. (+0,03%).

Китай срочно наращивает производство угля на фоне рекордных цен

· Цены на уголь в Китае выросли на 260% с начала года. На торгах во вторник стоимость тонны термического угля поднималась выше 1980 юаней за тонну. Согласно данным национального метеорологического центра КНР, температуры в большинстве центральных и восточных провинциях находятся ниже климатической нормы уже полторы недели. В 17 из 30 провинций КНР власти предпринимают шаги по сокращению потребления электроэнергии. К слову, это является одной из причин сокращения производства алюминия и возникновения дефицита поставок ряда редкоземельных металлов, включая магний. На прошлой неделе власти в Пекине даже разрешили повысить цены для конечных потребителей угольных электростанций. Добыча угля выросла до 11,5 млн тонн в день, что более чем на 1 млн тонн больше производства в середине сентября.

· Как мы уже неоднократно указывали ранее, высокие цены на газ и уголь создают ситуацию, когда нефть становится альтернативой для производства тепла и генерации электроэнергии. Приближение зимы в северном полушарии продолжит поддерживать цены на энергоносители. Однако для нефти в ближайшие сутки важным событием будут отчёты по запасам в США. На фоне востребованности дистиллятов, включая топочный мазут, можно ожидать сокращение запасов нефтепродуктов.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $84,92 (+0,70%),

· WTI - $82,41 (+0,88%),

· Алюминий - $3195 (+0,87%),

· Золото - $1783,2 )+0,99%),

· Медь - $10531,52 (+1,09%),

· Никель - $20450 (+2,27%).

На рынке строительства в США лёгкое охлаждение

Фьючерсы на основные индексы США повышались на 0,4%, указывая на рост рынка в начале торгов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам повысилась на 1 базисный пункт до 1,606% по сравнению с закрытием накануне.

· Число выданных разрешений на строительство в США сократилось за сентябрь на 7,7% до 1,59 млн в годовом пересчёте, а число новых строительств упало на 1,6% до 1,56 млн в годовом пересчёте.

· Страхи по поводу инфляции и действий ФРС пока отступили на второй план. Период корпоративных отчётов складывается, как обычно, весьма удачно. По данным Bank of America, 66% компаний смогли превзойти ожидания рынка, как по прибыли, так и по выручке, по сравнению с исторической средней величиной в 47%.

· Procter & Gamble отчиталась лучше ожиданий, но заявление о росте логистических расходов разочаровало рынок. Johnson & Johnson, напротив, улучшила свои ожидания на финансовый год после сильного отчёта, что оказалось достаточным для повышения акций на расширенных торгах.

· Halliburton отчиталась в рамках ожиданий по прибыли и слабее ожиданий по выручке. Рост цен на нефть позволил компании улучшить положение бизнеса, но нефтесервисная индустрия остаётся в подавленном состоянии. Philip Morris смогла увеличить продажи выше ожиданий Wall Street.

· До конца дня ожидаются выступления представителей ФРС, а также отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.