«Фридом Финанс»: Инвесторы сохраняют уверенность

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе торгов 19 октября на отечественных фондовых площадках преобладал рост. Индекс РТС впервые за десять лет достиг психологически значимой отметки 1900пунктов. Лидерами роста оставались акции ДЭК (+38,18%). Новостной фон отправил в минус бумаги RusAl (-4,69%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 71.

Рубль продолжил укрепление. Пара USD/RUB подошла к минимуму с лета 2020-го. Фондовый и валютный рынки с некоторым оптимизмом отреагировали на новость о возобновлении режима нерабочих дней. При этом первая неделя ноября в любом случае была бы сокращена, так как на нее приходится праздничный День народного единства. Позитив связан с предложением правительства дополнительно поддержать бизнес, поскольку негатив для экономики в случае введения новых ограничений будет значительно меньше, чем полтора года назад, когда ВВП сократился на 7,8% г/г за второй квартал. Впрочем, это было обусловлено не только строгими карантинными мерами в России, но и ограничениями во многих странах мира, а также падением объемов и цен экспорта. По итогам четвертого квартала рост ВВП прогнозируется в пределах 3,6% г/г. Если жесткие карантинные ограничения не продлятся дольше недели, экономика, на наш взгляд, не потеряет больше 0,1 п.п. В то же время повышается неопределенность относительно решения Банка России по ключевой ставке на предстоящем 22 октября заседании. Полтора года назад регулятор смягчил политику, чтобы поддержать падающую экономику. Сейчас ситуация требует повышения ставки, поэтому, возможно, с учетом изменившихся обстоятельств ЦБ повременит с решением.

В ходе предстоящей сессии наиболее вероятна разнонаправленная динамика. В фокусе операционные результаты Petropavlovsk (+1,59%) и ГМК Норникель (GMKN 23 590, +2,03%). Прогноз по паре USD/RUB: 70,50–71,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 4250–4300 пунктов.