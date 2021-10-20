ПСБ: Сегодня Минфин РФ предложит на аукционе ОФЗ 26239 на 20 млрд руб.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник цены ОФЗ отыграли часть потерь понедельника, кривая доходности гособлигаций сместилась вниз на 1-4 б.п. Покупки рублевых гособлигаций проходили на фоне продолжающегося роста нефтяных цен (выше 85 долларов за баррель Brent) и повышения склонности к риску на глобальных рынках в связи с сильной корпоративной отчетностью в США. Валюты развивающихся стран вчера преимущественно укреплялись. Однако из-за роста доходности UST-10 (+4 б.п. к понедельнику, до 1,64%), локальные облигации ЕМ преимущественно снижались в цене.

Минфин РФ сегодня на аукционе планирует разместить один 10-летний выпуск классических ОФЗ-26239 с лимитом 20 млрд руб. Ожидаем размещение с премией по доходности к вчерашнему закрытию в размере 3 - 5 б.п. В силу относительно небольшого объема предложения нового госдолга считаем, что аукцион окажет нейтральное влияние на вторичный рынок. До заседания ЦБР по ставке на этой неделе ОФЗ, скорее всего, продолжат торговаться в боковом диапазоне.

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