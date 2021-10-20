Комментарии

ПСБ: Полагаем, что цены на нефть Brent пока останутся консолидироваться в зоне 84-86 долл./барр. в отсутствие новостей Крылова екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent удерживаются чуть ниже 85 долл./барр. Статистика от API показала рост запасов сырой нефти на 3,3 млн барр., а запасы бензинов снизились на 3,5 млн барр., запасы дистиллятов – на 3 млн барр. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, особых сюрпризов мы не ожидаем. Полагаем, что цены на нефть Brent пока останутся консолидироваться в зоне 84-86 долл./барр. в отсутствие новостей. Некоторому охлаждению котировок могут служить новости из КНР, где правительство активизировало усилия по сдерживанию рекордно высоких цен на уголь. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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