Комментарии

ПСБ: Полагаем, что сегодня коррекционный настрой на мировых рынках может сохраниться

Сегодня мы ожидаем незначительной коррекции пары доллар-рубль, с возможным возвращением выше отметки 71 руб.

Учитывая слабо негативный внешний фон, полагаем, что сегодня индекс МосБиржи продолжит удерживаться в диапазоне 4250-4300 пунктов с тяготением к нижней границе диапазона

До заседания ЦБР по ставке на этой неделе ОФЗ, скорее всего, продолжат торговаться в боковом диапазоне

Газпром (ПОКУПАТЬ) ожидает в 2021 г. рекордную выручку, EBITDA более $45 млрд – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: С учетом рекордных цен на газ и ростом объемов реализации мы также ожидаем рекордных показателей Газпрома по итогам этого года, что позволит выплатить также рекордные дивиденды. Вероятно, 35-40 руб./акцию, доходность – около 10-11%.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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