ПСБ: Ставка на решительность

В ближайшую пятницу состоится опорное заседание Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП). Опорное оно потому, что регулятор кроме решения по ключевой ставке представит обновленный среднесрочный прогноз развития экономики России. Ожидается, что ЦБ ухудшит краткосрочный прогноз инфляции и, с высокой вероятностью, среднесрочной динамики ключевой ставки.

Ухудшение обусловлено новым инфляционным импульсом, который был неожиданным для регулятора и рынка. Уже на сентябрьском заседании по ДКП (10 сентября) ЦБ признал отклонение фактической инфляции вверх от своего прогноза. При этом сигнал о дальнейших решениях по ставке ЦБ ужесточил, дав намек на серию дополнительных повышений с минимальным шагом.

За прошедший месяц отклонение инфляции от июльского прогноза ЦБ существенно усилилось. Причем, не только за счет роста цен на овощи, а вследствие устойчивого усиления инфляции по широкому кругу продуктов питания (включая мясо, яйца, крупы и т.д.).

Поэтому, на наш взгляд, у регулятора на текущий момент не осталось оснований для осторожной тактики по процентной политике.

22 октября ждем повышения ключевой ставки на 50 б.п. до 7,25%. Главный аргумент – существенный рост риска сохранения инфляции на высоком уровне продолжительный период времени.

Разворот инфляционного тренда ожидался с апреля 2021 года и до сих пор не понятно, когда он будет и будет ли вообще. Сейчас ожидается, что это произойдет в ноябре-декабре 2021 года. Но на прошлой неделе МЭР отказался от идеи разворота, повысив прогноз инфляции на конец года с 5,8% до 7,4%.

При столь высокой неопределенности краткосрочного инфляционного тренда для минимизации риска длительного сохранения высокой инфляции необходимо быстро ограничить развитие вторичных инфляционных процессов (на их возможность указывают повышенные инфляционные ожидания и постоянные предупреждения о возможном росте цен на бензин). В этой связи, первым шагом должно стать оперативное устранение "отставания" ключевой ставки от инфляции. Такое решение укрепило бы и позиции рубля, отчасти ограничив инфляционные ожидания. Так что повышение и на 75 б.п. было бы нелишним.

При этом, мы допускаем, что в ноябре-декабре текущего года инфляционный тренд может стабилизироваться и у регулятора появится возможность завершить повышение ставки на уровне 7,25%. Но пока оснований для отказа от консервативного сценария нет. Так что ждем более решительных действий регулятора и более «жесткого» комментария ЦБ по итогам заседания.

ПАО «Промсвязьбанк»