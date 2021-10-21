«Энергия в РФ остается крайне дешевой и доступной, обеспечивая Русалу низкую себестоимость» – аналитик о потенциале акций эмитента

Акции Русала третий торговый день падают на новостях об обысках в домах родственников Дерипаски в США, отмечает Артем Тузов, исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал»:

– Причины обысков не ясны, но очевидно, что попавший в санкционный список США еще в 2018 году Олег Дерипаска ничего интересного для ФБР в этих домах хранить не мог. Надо отметить, что с 2018 года юристы Русала проделали титаническую работу, и в результате в 2019 году управление по контролю за иностранными активами США объявило об исключении En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» из санкционных списков.

Возможно, у США ещё остаются претензии лично к Дерипаске, как и ко всем богатым людям с российскими корнями. Но к упомянутым биржевым эмитентам это отношения не имеет. В связи с этим появляется спекулятивная возможность купить акции Русал на текущем падении. Но перед покупкой всё-таки стоит дождаться разворота в котировках алюминия, который, превысив 3150 USD за тонну приступил к снижению. Если алюминий перейдет к росту, можно покупать и акции Русал. Цену на алюминий поддерживает энергетический кризис в ЕС и Азии. Энергоёмкость производства алюминия на фоне текущих цен на энергоносители толкает его себестоимость вверх. Русал, в отличие от многих конкурентов, не задет энергокризисом. Энергия в РФ остается крайне дешевой и доступной, что позволяет Русалу иметь низкую себестоимость конечной продукции.