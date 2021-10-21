Сергей Гаврилов избран председателем Консультационного совета акционеров ВТБ

19 октября состоялось очередное заседание Консультационного совета акционеров (КСА) ВТБ — независимого экспертно-консультативного органа, объединяющего миноритарных акционеров ВТБ. Ключевым вопросом повестки дня стало избрание председателя КСА в связи с ранее произошедшим обновлением состава совета. По итогам открытого голосования председателем КСА избран Сергей Гаврилов.

«Консультационный совет акционеров уже 12 лет является неотъемлемой частью системы корпоративного управления ВТБ и играет важную роль в развитии коммуникаций и отношений с акционерами банка. На фоне стремительного роста акционерной базы и реализации группой ВТБ амбициозных бизнес-проектов перед КСА стоят новые важные задачи по развитию онлайн-коммуникаций с акционерами и повышению вовлечённости миноритариев. Уверен, что совместными усилиями, объединив мощный потенциал и большой экспертный опыт нового состава КСА, мы сможем достойно представлять интересы акционеров ВТБ, число которых уже вплотную подошло к 500 тысячам», — отметил Сергей Гаврилов.

«Мы приветствуем новый состав КСА и уверены, что он продолжит активную работу по развитию группы ВТБ в интересах наших акционеров. Менеджмент ВТБ открыт к диалогу с акционерами и ожидает их активного участия в определении ключевых направлений бизнес-стратегии, устойчивого развития и коммуникационной политики. Желаем Сергею Гаврилову и всему КСА интересной и плодотворной работы», — заявил Дмитрий Пьянов, финансовый директор, член правления банка ВТБ.

В ходе заседания также были утверждены новая редакция Положения о КСА и план работы совета на предстоящий год. Также было принято решение об актуализации перечня ключевых направлений деятельности и вопросов в фокусе внимания КСА. Новые редакции документов будут размещены на сайте ВТБ и на странице Консультационного совета акционеров в Facebook.