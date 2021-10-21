Компания Славянск ЭКО успешно дебютировала на рынке облигаций с выпуском 3 млрд руб. при поддержке Россельхозбанка

14 октября 2021 года состоялся сбор заявок на дебютный выпуск облигаций ООО «Славянск ЭКО» (далее – Славянск ЭКО, компания) серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. сроком обращения 5 лет, офертой через 3 года, купонным периодом 91 день.

Существенный интерес инвесторов в ходе сбора заявок позволил компании в полном объеме разместить дебютный выпуск объемом 3 млрд рублей и установить ставку купона на уровне 11%, что соответствует доходности к оферте 11,46%.

«Для нашей компании выход на публичный рынок является знаковым событием. Мы благодарим организаторов размещения облигаций за содействие и продуктивное сотрудничество. Мы также рады приветствовать наших новых инвесторов, отдельная благодарность за доверие к нашей команде. В новом для себя статусе публичной компании мы будем стремиться быть максимально открытыми с инвесторами и рыночным сообществом», ̶ прокомментировал директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров ООО «Славянск ЭКО» Михаил Черкасов.

«Облигации Славянск ЭКО предоставляют интересную возможность инвестировать в нефтегазовый сектор с привлекательной доходностью. Мы совместно с другими организаторами рады возможности представить дебютный выпуск компании и ожидаем дальнейшего расширения числа инвесторов на вторичном рынке», - прокомментировал начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк» Юрий Новиков.

Размещение на Московской Бирже состоялось 19 октября 2021 года, агентом по размещению выступил Россельхозбанк. Со-организаторами размещения также выступили BCS Global markets, Велес Капитал, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид, УНИВЕР Капитал, Экспобанк.