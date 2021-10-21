«Фридом Финанс»: На походе к новым максимумам

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:



Торги 19 октября на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,74%, до 4520 пунктов, Nasdaq вырос на 0,71%, Dow Jones прибавил 0,56%. В лидеры роста вышли сектора здравоохранения (+1,31%) и коммунальных услуг (+1,26%). В аутсайдерах оказался сектор циклических потребительских товаров (-0,29%).

Coinbase Global (COIN: +4,2%) объявил, что станет кастодиальным партнером Facebook (FB: +1,39%) в реализации пилотной программы цифрового кошелька Novi.

Прибыль Johnson & Johnson (JNJ: +2,3%) на акцию за третий квартал превзошла ожидания рынка. Компания повысила прогноз EPS на 2021 год.

Вторая фаза испытаний лекарства от COVID-19, разработанного Atea Pharmaceuticals (AVIR: -66%), оказалась неудачной.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Фьючерс на индекс S&P 500 корректируется после пяти сессий роста подряд.

Доходность десятилетних гособлигаций накануне достигла 1,63%. Данные по объему начатого строительства домов за сентябрь зафиксировали снижение на 1,6% м/м, до минимума с апреля на уровне 1 555 тыс., притом что консенсус закладывал показатель на отметке 1 620 тыс. Количество выданных разрешений на строительство в сентябре достигло годового минимума 1 589 тыс., упав с августовских 1721 тыс. при консенсусе 1700 тыс.

Цены на нефть корректируются в ожидании статистики запасов от Минэнерго США, которая выйдет в 17:30 мск (прогноз: +1,9 млн баррелей). American Petroleum Institute сообщил об увеличении коммерческих запасов сырья в США на 3,3 млн баррелей.

Азиатские фондовые площадки завершили торги 20 октября разнонаправленно. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,14%, китайский CSI 300 снизился на 0,25%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,35%. Индекс EuroStoxx 50 с начала текущей сессии прибавляет 0,03%.

Доходность десятилетних трежерис выросла до 1,63%. Цена на фьючерс Brent корректируется до $84,2 за баррель. Золото растет до $1779 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500–4550 пунктов.

20 октября после закрытия торгов квартальную отчетность представит IBM. Консенсус предполагает рост совокупной выручки корпорации на 1,3% г/г, до $17,79 млрд, при снижении скорректированной прибыли на акцию с прошлогодних $2,58 до $2,52. IBM трансформирует свой бизнес в направлении на платформенно ориентированного подхода и продолжает выделение сегмента услуг управляемой инфраструктуры в новую публичную компанию Kyndryl. Эту процедуру планируется завершить до конца текущего года. Программное обеспечение, облачные сервисы и консультационные услуги выступают главными драйверами роста выручки IBM. В то же время доходы от инфраструктурных услуг во многом зависят от продуктового цикла и достаточно волатильны, что не позволяет компании ускорить общие темпы роста.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на 1 п.п., до 58 пунктов.

Индекс S&P 500 закрепился выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. «Бычья» дивергенция индикаторов RSI и MACD реализовалась, их значения сигнализируют о перехвате инициативы покупателями. В случае сохранения краткосрочной восходящей тенденции бенчмарк способен вернуться к сентябрьскому максимуму.