ИАЦ «Альпари»: Российские покупатели проявляют осторожность

В среду на российском фондовом рынке в большинстве оставались покупатели, но ажиотажного интереса к приобретениям уже не было видно: пока сырье не определилось с четким направлением движения в моменте, сложно покупать у максимумов. Индекс МосБиржи вырос сегодня к 4286 пунктам и смотрит на 4300 пунктов. Индекс РТС закрепляется около 1900 пунктов и может тестировать 1915 пунктов при сохранении биржевого энтузиазма на высоком уровне.

Инвесторы внимательно следят за внутрироссийскими новостями, где президент Путин согласился ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября - естественно, с сохранением оплаты труда. У российской экономики уже есть такой опыт образца весны 2020 года, когда экономика серьезно пострадала. Сомнительно, что разгон численности новых заболеваний коронавирусом такой мерой можно ограничить, но бизнесу снова придется пройти через сложности.

В плюсе сегодня оказались расписки Mail и акции «Ростелекома», а также бумаги «Полюс Золота». В последнем случае покупатели сегодня предприняли попытку двинуться к обозначенной цели на 14500 руб., но в моменте сил не хватило. Цель остается актуальной на ближайшее время, после атаки на 14060 руб. границы среднесрочного «боковика» можно считать сломленными.

Под заметным давлением в среду оказались акции «МосБиржи», где «медведи» явно ведут бумагу к октябрьскому минимуму на 167 руб.

Продажи продолжаются и в бумагах «ПИКа» - акция может уйти ниже 1190 руб., и тогда среднесрочный нисходящий тренд получит подтверждение.

Доллар США в середине недели топчется около 71,00 руб. и может колебаться в пределах 70,50-72,00 далее. Евро стоит 82,56 руб. и способен торговаться в диапазоне 82-83 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»