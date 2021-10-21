Комментарии

«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность металлургов Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции VK (+2,58%). Аутсайдерами без новостей оказались бумаги Мосбиржи (-3,85%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 70,50–71. НЛМК (-0,68) отчитается за третий квартал. Консенсус предполагает повышение выручки до $4480 млн при EBITDA на уровне $2080 млн и прибыли в объеме $1480 млн. Свободный денежный ожидается в размере более $1 млрд. Дивиденд может составить 7,5 руб. на акцию. Компания в целом не перекуплена по основным мультипликаторам. Таргет по акции НЛМК на горизонте 12 мес. — 307руб. Он будет повышен, если компания утвердит высокий дивиденд при сохранении благоприятной конъюнктуры в ценах на сталь. Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: 70,50–71,50. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4250–4300 пунктов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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