«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность металлургов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:
Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста среди наиболее ликвидных стали акции VK (+2,58%). Аутсайдерами без новостей оказались бумаги Мосбиржи (-3,85%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 70,50–71.
НЛМК (-0,68) отчитается за третий квартал. Консенсус предполагает повышение выручки до $4480 млн при EBITDA на уровне $2080 млн и прибыли в объеме $1480 млн. Свободный денежный ожидается в размере более $1 млрд. Дивиденд может составить 7,5 руб. на акцию. Компания в целом не перекуплена по основным мультипликаторам. Таргет по акции НЛМК на горизонте 12 мес. — 307руб. Он будет повышен, если компания утвердит высокий дивиденд при сохранении благоприятной конъюнктуры в ценах на сталь.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: 70,50–71,50. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4250–4300 пунктов.