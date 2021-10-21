ПСБ: Инфляция в октябре ускоряется, что усиливает давление на рынок ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2-5 б.п., доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,6% годовых. Снижение цен рублевых облигаций проходило вместе с большинством облигаций развивающихся стран на фоне растущих ожиданий более раннего ужесточения монетарной политики мировыми центробанками в условиях высокой инфляции. Сильный рост цен на энергоносители подогревает инфляционные ожидания. Стоимость Brent вчера выросла ещё на 0,9%, до 85,8 долларов за баррель. За последний месяц цена нефти выросла уже на 16%, а по сравнению с октябрем прошлого года – в два раза.

Согласно опубликованным вчера данным, инфляция в РФ за неделю с 12 по 18 октября составила 0,26%, что предполагает годовые темпы роста цен в октябре около 7,8% (7,4% в сентябре, 6,7% в августе). При таких темпах инфляции вероятность повышения ключевой ставки ЦБР в диапазон 7,5 – 8,0% усиливается. Сегодня и завтра ожидаем, что снижение котировок ОФЗ продолжится. Масштаб переоценки будет зависеть от решения ЦБР по ставке в пятницу и риторики регулятора относительно перспектив денежно-кредитной политики.

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