Комментарии

ПСБ: Сегодня рынки большую часть дня проведут в консолидации, а настроения в конце дня определит блок данных по США Ожидаем бокового движения от пары доллар-рубль с возможным ослаблением позиций национальной валюты. Актуальный диапазон для сегодняшних торгов 70,5-71,3 руб. В случае сохранения невнятного внешнего фона индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 4250-4300 пунктов Сегодня и завтра ожидаем, что снижение котировок ОФЗ продолжится Норильский никель (ПОКУПАТЬ) в 3 кв. увеличил добычу по всем товарным металлам – (НЕЙТРАЛЬНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Представленные результаты оказались в рамках прогнозов. Отмечаем, что компания сохранила прогноз по добыче и срокам полного восстановления работ на «Таймырском». Ожидается, что рудник выйдет на полную мощность в декабре текущего года. Мы продолжаем положительно смотреть на бизнес Норильского никеля, выделяем высокое качество активов и хороший дивидендный профиль компании. Мы рекомендуем «покупать» бумаги компании с целевой ценой 26 767 рублей за акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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