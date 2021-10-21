ПСБ: Сегодня рынки большую часть дня проведут в консолидации, а настроения в конце дня определит блок данных по США
Ожидаем бокового движения от пары доллар-рубль с возможным ослаблением позиций национальной валюты. Актуальный диапазон для сегодняшних торгов 70,5-71,3 руб.
В случае сохранения невнятного внешнего фона индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 4250-4300 пунктов
Сегодня и завтра ожидаем, что снижение котировок ОФЗ продолжится
Норильский никель (ПОКУПАТЬ) в 3 кв. увеличил добычу по всем товарным металлам – (НЕЙТРАЛЬНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Представленные результаты оказались в рамках прогнозов. Отмечаем, что компания сохранила прогноз по добыче и срокам полного восстановления работ на «Таймырском». Ожидается, что рудник выйдет на полную мощность в декабре текущего года. Мы продолжаем положительно смотреть на бизнес Норильского никеля, выделяем высокое качество активов и хороший дивидендный профиль компании. Мы рекомендуем «покупать» бумаги компании с целевой ценой 26 767 рублей за акцию.
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