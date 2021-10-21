«Открытие»: Отечественный рынок остановился в шаге от рекорда

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть в небольшом минусе, а металлы демонстрируют разнонаправленную динамику.

Азиатские рынки торгуются преимущественно в минусе. Укрепление иены сигнализирует о возможном снижении аппетитов к риску. AUD и NZD теряют около 0,1%, что также указывает на проявление осторожности инвесторами.

Ждём от российского рынка незначительного снижения в начале дня, а от рубля небольшой слабости.

Германия в четверг публикует индекс потребительского климата (Gfk). Ожидается снижение до -1,6 п. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, который мог снизиться в октябре до 24,5 п. с 30,7 п. в сентябре. Далее продажи на вторичном рынке жилья в США, а также индекс опережающих экономических индикаторов, который мог вырасти за сентябрь на 0,4%. Индекс доверия потребителей еврозоны мог упасть в октябре до -5,0 п. с -4,0 п. в сентябре.

В России финансовые результаты за III квартал опубликуют НЛМК и ММК. «Ленэнерго» примет новую дивидендную политику.

Отечественный рынок остановился в шаге от рекорда

Большую часть дня российский рынок боролся с негативной динамикой нефти и промышленных металлов. Национальная Комиссия Китая по Реформам и Развитию объявила о планах мер по снижению цен на энергоносители и другие важные народнохозяйственные ресурсы, включая удобрения. Кроме того, цены на недвижимость в КНР продолжили замедляться. В сентябре их рост составил 3,8% по сравнению с 4,2% в августе и 4,8% в июле. К вечеру ситуация заметно улучшилась. Brent поднялась выше $85 за баррель, медь ликвидировала потери, а никель дорожал более чем на 5%.

По итогам торгов 20 октября Индекс МосБиржи — 4 287,5 п. (+0,26%), а индекс РТС Индекс РТС — 1 905 п. (+0,25%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 90,82 млрд рублей.

4 отраслевых индекса снизились и 6 выросли. Самыми слабыми были секторы строительных компаний (-1,65%), а также химия и нефтехимия (-1,72%. Телекоммуникации показали рост на 0,69% и стали лидером торгов.

Сектор металлов и добычи повысился на 0,31%. Однако внутри отраслевого индекса динамика бумаг была весьма разнообразной. Рост обеспечивали производители золота и бумаги «РусАл», которые корректировались после провала накануне. NBC News сообщила об обысках в домах родственниках Олега Дерепаска в США. Явно негативную динамику демонстрировали угольщики «Мечел» и «Распадская», а также металлурги, которые негативно реагируют на потенциальный спад в строительном секторе КНР.

Из корпоративных новостей отметим операционную отчётность ГМК «Норникель». «Норильский никель» за 9 месяцев 2021 года произвел 129,86 тыс. тонн никеля, что на 23% ниже данных годичной давности. При этом в третьем квартале производство никеля выросло на 55% к предыдущему периоду, до 50,57 тыс. тонн, что объясняется окончанием восстановительных работ на руднике «Таймырский», а также увеличением производительности НОФ в результате запуска мобильных дробильных комплексов. Производство меди за 9 месяцев снизилось на 20%, до 288,3 тыс. тонн. В третьем квартале выпуск металла увеличился на 42% кв/кв, составив 115,62 тыс. тонн. ГМК за 9 месяцев 2021 года произвел 1,91 млн тройских унций палладия, что на 7% ниже уровня годичной давности. В третьем квартале производство выросло на 9% к предыдущему периоду, до 598 тыс. унций. Производство платины за 9 месяцев сократилось на 10%, до 463 тыс. унций. В третьем квартале выпуск драгметалла увеличился на 8%, составив 145 тыс. унций. Компания подтвердила прогноз, согласно которому в этом году будет выпущено 190-200 тыс. тонн никеля, 335-355 тыс. тонн меди (без учета не затронутого авариями Быстринского ГОКа, где будет произведено еще 65-70 тыс. тонн меди), 2,35-2,41 млн унций палладия и 580-640 тыс. унций платины.

Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: «Снижение выпуска товарных металлов ГМК по итогам 9 месяцев было связано с временной приостановкой и проведением восстановительных работ на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский" после их подтопления грунтовыми водами в феврале, а также снижением производительности Норильской обогатительной фабрики из-за аварии. В то же время уже в к середине года большинство проблем было решено, в результате чего выпуск основных металлов в июле-сентябре показал существенный рост в квартальном сопоставлении. При этом «Норникель» вновь подтвердил свой скорректированный ранее производственный план на год, что в условиях сложившейся конъюнктуры обещает по итогам 2021 года рекордный показатель EBITDA и дивиденд на уровне 2700 – 2900 руб. на акцию».

Аукционы ОФЗ настойчиво указывают на агрессивное повышение ставки ЦБ РФ

Рубль в течение дня находился под давлением дешевеющей нефти и металлов. Однако к вечеру заметно повысились аппетиты к риску и рубль смог отыграть свои потери.

Минфин РФ провёл аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года. Размещённый объём составил 20 млрд рублей по номиналу при спросе 38,994 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,61%. Итоги аукциона в большей степени намекают на то, что рынок ожидает повышения ставки на 50 базисных пункта до 7,25% в рамках заседания ЦБ РФ в пятницу.

Британский фунт находился под давлением в первой половине дня. Инфляция в Великобритании по итогам сентября замедлилась до 3,1% с 3,2% в августе. Однако это не смогло поколебать уверенность спекулянтов в том, что британский регулятор повысит ставку на ближайшем заседании, как минимум, на 15 базисных пункта.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 93,62 (-0,12%),

EUR-USD - $1,165 (+0,16%),

GBP-USD - $1,382 (+0,24%),

USD-JPY – 114,34 (-0,01%),

USD-RUB – 70,82 (-0,07%),

EUR-RUB – 82,51 (+0,1%).

«Бежевая книга» ФРС говорит о солидном росте американской экономики и о солидных рисках долгосрочной инфляции

Американские торги завершились разнонаправленным движением индексов. S&P 500 растёт шестую сессию подряд, а NASDAQ прервал полосу роста из пяти сессий на фоне роста доходности по 10-летним казначейским обязательствам до 1,661%.

Управляющий ФРС Рендэл Кворлс заявил, что его внимание всё чаще обращено в сторону инфляции, поскольку существенно повышаются риски несостоятельности ожиданий резкого замедления роста цен в будущем году. Он подчеркнул, что поддержит решение о сокращении программы покупки облигаций на ближайшем заседании.

«Бежевая книга» ФРС не принесла сюрпризов. Экономика США продолжает демонстрировать солидные темпы роста. Однако дефицит рабочей силы и проблемы с поставками сохраняют инфляционное давление, а также сдерживают более устойчивое развитие.

Netflix Inc. (-2,17%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли в III квартале, а также сообщила о 4,4 млн новых подписчиков. Однако впечатление от сильных результатов было испорчено слабым прогнозом на IV квартал.

Фармацевтическая Novavax Inc. (-14,76%) столкнулась с неожиданными проблемами в процессе регистрации вакцины против COVID-19. Источники утверждают, что компания пока не смогла удовлетворить требования Администрации по продовольствию и медикаментам.

Abbott Laboratories (+3,3%) отчиталась лучше ожиданий за счёт сильных результатов диагностического подразделения.

Бумаги Tesla снижались на 1,5% в рамках вечерней сессии. Компания отчиталась о росте прибыли до $1,86 на акцию при ожиданиях $1,59, а также росте выручки до $13,76 млрд при ожиданиях 13,63 млрд. Менеджмент продолжает говорить о том, что продажи электромобилей будут увеличиваться минимум на 50% ежегодно в ближайшие годы.

Бумаги социальной сети Pinterest повышались более чем на 12%. Источники утверждают, что PayPal интересуется покупкой компании.

Всего 3 отраслевых индекса снизились и 8 выросли. Самые большие потери в технологиях (-0,29%). Меж тем самый большой рост в секторах коммунальных услуг (+1,56%), недвижимости (+1,55%) и здравоохранении (+1,45%).

По итогам торгов:

DJIA - 35609,34 п. (+0,43%),

S&P 500 - 4536,19 п. (+0,37%),

NASDAQ - 15121,68 п. (-0,05%).

Evergrande Group испытывает проблемы с продажей активов

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику

В Китае повышался сектор недвижимости после нескольких дней подряд снижения. Вице-премьер КНР Лию Хэ, что, в целом, риски на рынке недвижимости контролируются и он устойчиво развивается. Тем не менее, в Гонконге акции Evergrande Group теряли почти 14% на фоне сорвавшейся сделки по продаже активов. Акции угольщиков пользовались спросом после провала накануне.

Японский рынок под давлением на фоне укрепления иены почти до 114,0 за доллар.

По состоянию на 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 28735,96 п. (-1,78%),

Hang Seng - 25868,79 п. (-1,02%),

Shanghai Composite - 3588,95 п. (+0,05%).

Цены на уголь в Китае падают третью сессию подряд

Цены на уголь в Китае продолжают снижаться третью сессию подряд. На торгах в четверг цена термического угля падала на предельно допустимые 11% ниже . Столь резкие движения трейдеры связывают с интервенциями властей, а также ухудшением условий для спекуляции на бирже. Однако главным в процессе спекулятивного разгона цены стало то, что правительство разрешило энергетикам повысить цены и иметь некоторую свободу в их формировании.

Нефть немного теряла в цене, но запасы в США указывают на сильный спрос. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 15 октября коммерческие запасы нефти в США сократились на 0,4 млн бар. до 426,5 млн бар. Запасы бензина упали на 5,4 млн бар. и теперь на 3% меньше среднего показателя за пять лет. Запасы дистиллятов упали на 3,9 млн бар. и теперь на 10% ниже среднего показателя за пять лет. Среднее потребление за четыре недели составило: 20,9 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или +14,0% за год; 9,4 млн бар. бензина в сутки, или +9,8% за год; а также 4,1 млн бар. дистиллятов в сутки, или +8,3% за год. Поставки авиационного топлива увеличились на 50,1% в годовом выражении. Добыча в США сократилась за неделю на 100 тыс. бар. до 11,3 млн бар. в сутки.

Снижение цен на уголь в Китае частично снимает напряжённость на рынке нефти. Поэтому можно ожидать небольшую коррекцию в нефтяных котировках.

По состоянию на 9:00 мск:

Brent - $85,46 (-0,42%),

WTI - $83,22 (-0,24%),

Алюминий - $3093 (+0,77%),

Золото - $1786,5 (+0,09%),

Медь - $10347,43 (-0,87%),

Никель - $21115 (+0,73%).



