ПСБ: Финансовые результаты ПАО НЛМК за 3 кв. 2021 г

НЛМК представил неожиданно сильные результаты за 3 кв. 2021, обойдя ключевого конкурента – Северсталь. Рост средних цен на сталь с лихвой компенсировал замедление производства предприятия: выручка увеличилась на 10,2% кв/кв, до 4 560 млн долл., а EBITDA – на 11,5% кв/кв, до 2 287 млн долл. Отдельно отметим рекомендацию совета директоров по дивидендам за 3 кв. – 13,3 руб. на акцию, что эквивалентно 6% доходности. По итогам года дивидендная доходность может достичь рекордных 20%. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на акции НЛМК, оставляя нашу оценку справедливой цены на уровне 293 руб.

НЛМК продемонстрировал уверенные результаты за 3 кв. 2021 г., несмотря на инцидент в инфраструктуре обеспечения кислородом сталеплавильного производства, произошедший на Липецкой площадке, который сказался на загрузке мощностей (- 9 п.п. кв/кв, до 87%). Компания нарастила продажи в Северную Америку (+14,3 % кв/кв, до 713 тыс тонн) и Юго-Восточную Азию (+67,6% кв/кв, до 114 тыс. тонн) в силу растущего спроса в регионах, а также сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. Самым продаваемым продуктом стали товары с высокой добавленной стоимостью, доход по которым увеличился на 8,9% кв/кв, до 1 515 млн долл.

Выручка Группы в 3 кв. 2021 г. увеличилась на 10,2% кв/кв, до 4,6 млрд долл. Темпы роста оказались на данный момент лучшими в отрасли. Мировые цены на сталелитейную промышленность позволили компании нарастить выручку, однако повышение налоговой нагрузки повлияло на падение цен внутри страны, что также сказалось на доходах отечественного сегмента (доход по России упал на 4,1% кв/кв, до 1 697 млн долл.) и замедлило совокупные темпы роста. Основным продуктом реализации стал прокат, который в основном продавался в России. Объемы продаж компании упали по России на 7,0% кв/кв и почти на 3% кв/кв в США. Отдельно отметим рост себестоимости сляба на 17% кв/кв, до 294 долл./тонну.

EBITDA выросла на 11,5% кв/кв – до 2,2 млрд долл. Показатель увеличился за счет расширения ценовых спредов между металлопродукцией и сырьем (железной рудой), что было подкреплено стабильностью рубля, а также за счет сокращения административных расходов на фоне высокой базы прошлого квартала. Рентабельность осталась неизменной на уровне 50%, что является умеренным показателем. Обусловлено это сохранением паритета в сырьевой корзине.

Чистая прибыль НЛМК выросла за квартал на 19% – до 1,6 млрд долл. на фоне роста показателя EBITDA, а также сокращения финансовых расходов. Рентабельность чистой прибыли в свою очередь увеличилась до 35,6%.

Капитальные вложения сократились на 24% – до 272 млн долл. на фоне реализации программы закупки вагонов для транспортировки окатышей. Также инвестиционная нагрузка в 3 кв. частично сместилась на европейский сегмент, где реализуются проекты по реконструкции станов горячей прокатки и толстолистовых станов в рамках Стратегии 2022.

Свободный денежный поток (FCF) по сравнению со 2 кв. 2021 г. вырос с 864 до 1114 млн долл. (+28,9% кв/кв) благодаря увеличению EBITDA и снижению инвестиций, что было частично нивелировано ростом оборотного капитала. Операционный денежный поток вырос на 11% кв/кв, до 1,4 млрд долл.

Совокупный долг компании увеличился на 20% кв/кв, до 3,4 млрд долл. из-за растущих краткосрочных обязательств компании. При этом совокупный долг в годовом соотношении сократился на 9%, до 9,2 млрд долл. что говорит о платежеспособности компании. Показатель чистый долг/EBITDA составил 0,43х, что является в целом удовлетворительным, но довольно высоким среди других металлургов.

Мы умеренно положительно оцениваем финансовые результаты НЛМК и отдельно отмечаем рекомендацию совета директоров по дивидендам за 3 кв., которые могут составить 13,3 руб./акцию, что при текущих котировках соответствует 6% доходности.). Дивдоходность по итогам года может достичь рекордных 20%.

Мы сохраняем справедливую стоимость акций НЛМК - 293 руб.

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