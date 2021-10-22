ИАЦ «Альпари»: На рынок пришли «медведи»

На российский фондовый рынок в четверг пришли «медведи». Ухудшился и внешний, и внутренний фон, и подобные рыночные реакции оказываются совершенно закономерными. Индекс МосБиржи снизился к 4241 пункту и может отступать вплоть до промежуточной поддержки 4180 пунктов. Индекс РТС спустился к 1877 пунктам и готов двигаться в пределах 1850-1900 пунктов.

Аутсайдерами дня стали акции «Распадской» с провалом к 447 руб., нижней границе краткосрочного диапазона. Если бумага пройдет под 440 руб., откроется дорога для снижения в сторону 400 руб.

Бумаги «М.Видео» все-таки прервали уверенный восходящий тренд и отступают к 592 руб. При пробое 585 руб. откроются продажи к 569-580 руб.

Хуже рынка выглядят акции ВТБ, «Мечела» и «ПИКа». В список агрессивных продаж попали сегодня акции «Лукойла» и «Магнита». Основной триггер - ухудшение конъюнктуры.

Происходящее в валютной секции начинает привлекать все больше внимания. Для начала, очередной локдаун в России - это абсолютно негативная новость для рубля. На этом фоне любопытно, что завтра решит Банк России по итогам октябрьского заседания. Вероятно, ставка будет повышена чисто косметически, без амбиций, а регулятор укажет на актуализирующиеся риски. Доллар США сейчас идет к 71,16 руб., и, если ему удастся закрепиться над 71,10, новой целью роста станет 71,50. Это пока не разворот. Евро стоит 82,87 руб. и продолжает торговаться в коридоре 82-83 руб.

Рынок акций США стартовал умеренными продажами в четверг, компании продолжают отчитываться за третий квартал - есть и позитив, и умеренный негатив. Так, результаты IBM оказались немного хуже ожиданий, AT&T нарастила объем клиентской базы.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»