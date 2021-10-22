«Фридом Финанс»: В ожидании решений ЦБ

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе торгов этого четверга на отечественных площадках преобладало снижение. Оно было обусловлено негативным внешним фоном. В лидеры роста без новостей вышли акции Абрау-Дюрсо (+31,22%). Коррекцию после ралли продолжили бумаги ДЭК (-17,88%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 71.

Банк России проведет заседание по монетарной политике. Мы полагаем, что на фоне разогнавшейся до 7,4% инфляции, рост которой может продолжиться до декабря, назрело повышение ключевой ставки до 7,25% годовых. Однако не исключено, что предстоящие карантинные ограничения, в том числе введение режима нерабочих дней (пока на одну неделю), обусловят подъем ставки только до 7% годовых. Это решение способно смягчить последствия повышения ставки для домохозяйств и предприятий. Для отдельных категорий инвесторов недостаточно резкое ужесточение ДКП может оказаться неблагоприятным, но этот шаг не приведет к заметным негативным последствиям для экономики в целом. В то же время на следующем заседании ЦБ может резко поднять ставку, что повлечет за собой шоки для сегмента малого бизнеса и рынка ипотеки, в случае если инфляция вопреки прогнозам ускорится.

Ожидаем умеренное снижение. Динамика будет зависеть от реакции на решение ЦБ и внешний фон. Прогноз по паре USD/RUB: 70,50–72,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 4200-4250 пунктов.