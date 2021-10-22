Комментарии

По состоянию на утро пятницы на мировых рынках вновь преобладает консервативный настрой Считаем, что сегодня возможно продолжение ослабления пары доллар-рубль, с ее движением к отметке 71,5 руб. Развитие коррекции цен на энергоносители может сохранить давление на российский рынок Сегодня динамику рынка ОФЗ будут определять итоги заседания ЦБР Группа НЛМК (ПОКУПАТЬ) увеличила EBITDA в 3 квартале на 11%, выше прогноза – (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Мы умеренно положительно оцениваем финансовые результаты НЛМК и отдельно отмечаем рекомендацию совета директоров по дивидендам за 3 кв., которые могут составить 13,3 руб./акцию, что при текущих котировках соответствует 6% доходности.). Дивидендная доходность по итогам года может достичь рекордных 20%. Рекомендуем «покупать» акции НЛМК, целевой уровень – 264 руб. на акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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