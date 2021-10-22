ПСБ: Новые карантинные меры ограниченно негативно повлияют на деятельность Аэрофлота

Новые карантинные меры ограниченно негативно повлияют на деятельность Аэрофлота

С 28 октября ожидается усиление карантинных ограничений: так, будут введены нерабочие дни сроком до 7 ноября. По нашему мнению, негативный эффект на воздушную перевозку пассажиров российскими авиакомпаниями, в том числе Группой Аэрофлот, будет сдержанным ввиду низкого сезона для перевозок, а также отсутствия локдауна, подобному прошлому году.

Согласно оперативным данным Росавиации, пассажиропоток Группы Аэрофлот по итогам 3 кв. смог показать впечатляющие результаты – перевозка пассажиров увеличилась на 57% г/г. Такого улучшения удалось достичь ввиду резкого увеличения спроса на внутренние перевозки, что объясняется фактором сезонности (сезон отпусков), а также постепенным открытием международных направлений для туризма. При этом, рост числа новых случаев COVID-19 этим летом не помешал восстановлению пассажиропотока.

Очередные карантинные ограничения, ввод которых ожидается на следующей неделе, по нашему мнению, также не окажет сильного негативного влияния на деятельность авиакомпании, поскольку они не ограничивают поездки как внутри страны, так и за рубеж. Кроме этого, желающие отправиться в другой регион на ноябрьские праздники уже приобрели билеты, а подобных апрелю-маю карантинных ограничений не ожидается, как и возврата билетов. Здесь же стоит отметить, что ноябрь и так считается месяцем низкого для авиаперевозчиков сезона.

По-прежнему оптимистичны по отношению к акциям Аэрофлота. Считаем, что улучшение финансовых результатов по итогам 3 кв. (публикация ожидается 30 ноября) станет катализатором роста акций до нашего целевого уровня – 88 руб. / акцию.

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