«Фридом Финанс»: Ритейлеры могут стать бенефициарами карантинных мер

Индекс Мосбиржи на торгах 22 октября к 12:00 мск вырос на 0,2%, следуя за фондовыми площадками США и ценами на нефть, отмечает Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

– Отечественное инвестсообщество полагает, что Банк России повысит ставку не более чем на 0,25% на предстоящем сегодня заседании. От более решительного ужесточения денежно-кредитной политики регулятор воздержится ввиду предстоящего периода нерабочих дней в связи с очередной волной эпидемии коронавируса.

Акции Распадской растут вопреки коррекции в мировых ценах на уголь. Компания в третьем квартале сократила добычу угля на 2% кв/кв и повысила на 4% г/г. Поводом для пересмотра целевой цены по бумагам Распадской эти данные не стали. Оценка справедливой стоимости компании в наибольшей степени зависит от удвоения объемов добычи в результате присоединения Южкузбассугля. В связи со скорым началом отопительного сезона в Китае участники торгов рассчитывают на разворот вверх цен на уголь. В то же время на днях Комиссия по реформам и развитию КНР обещала снизить цены на энергоносители и принять меры по пресечению спекуляций.

Хуже рынка выглядят акции Акрона. Мы связываем их снижение с заявлением, которое вчера на совещании с правительством сделал Владимир Путин. По его мнению, рост цен на газ приводит к сокращению выпуска и удорожанию удобрений. В связи с этим отечественные производители могут решить продавать свою продукцию по завышенным ценам.

В роли защитных инструментов сегодня акции ретейлеров. По опыту прошлого года инвесторы ожидают что розничный сегмент станет одним из бенефициаров предстоящих карантинных мер и продемонстрирует ускорение роста продаж. Напомним, что в первом и третьем квартале 2020-го Магнит и Х5 зафиксировали максимальное за последние годы увеличение объемов реализации. А для Ленты рекордным стал второй квартал прошлого года.

Во второй половине дня прогнозируем продолжение умеренно позитивной динамики на отечественных фондовых площадках под влиянием внешнего фона, однако отмечаем усиление рисков для «быков». Цель на закрытие для индекса Мосбиржи: 4150–4270пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: 70,70–71,70 и 82,20–83,10 соответственно.