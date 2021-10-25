«Фридом Финанс»: В фокусе фискальная политика

Аналитики «Фридом Финанс»:



Торги 21 октября на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,30%, до 4550 пунктов, Nasdaq повысился на 0,62%, а Dow Jones опустился на чисто символические 0,02%. Лидерами роста стали компании циклических потребительских товаров (+1,38%), здравоохранения (+0,44%) и ИТ (+0,41%). В аутсайдерах оказались бумаги энергетических компаний (-1,81%).

Акции Match Group (MTCH: +10,3%) позитивно отреагировали на новость о снижении комиссий магазине приложений Google.

Crocs (CROX: +9,3%) успешно отчиталась за третий квартал: ее выручка и прибыль превысили консенсус аналитиков.

IBM (IBM: -9,6%) представила слабые квартальные результаты: выручка недотянула до прогнозов, маржинальность снизилась, хотя прибыль совпала с консенсусом аналитиков.

Американские сенаторы продолжают поиски компромиссного решения в отношении программы социальных расходов. Вероятнее всего, участники переговоров сократят очередную программу стимулирования экономики до $2 трлн и ниже. Сенатор Кирстен Синема по-прежнему настаивает на отказе от увеличения налоговых ставок для предприятий, лиц с высокими доходами и выплат на прирост капитала. Между тем за счет принятия этих изменений в налоговое законодательство бюджет мог бы получить дополнительно около $850 млрд. Bloomberg, WSJ, Washington Post и Politico пишут, что демократы в качестве альтернативы пересмотр ставок налогов на богатство и на обратный выкуп акций для публичных компаний, также в числе обсуждаемых шагов повышение минимального корпоративного налога.

Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе обновило минимум, количество повторных обращений за пособием упало до самого низкого уровня с начала пандемии. Это свидетельствует о постепенном улучшении ситуации на рынке труда после отмены в прошлом месяце большинства дополнительных социальных выплат.

Азиатские фондовые площадки завершили сессию 21 октября в плюсе. Японский Nikkei 225 вырос на 0,34%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,42%, китайский CSI 300 прибавил 0,64%. EuroStoxx 50 с открытия растет на 0,86%.

Доходность 10-летних трежерис поднялась до 1,68%. Цена на фьючерс Brent опускается ниже $85 за баррель. Золото снижается до $1781 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4520–4570 пунктов.

Сегодня будут опубликованы индексы Markit PMI за октябрь. От показателя по сектору услуг рынок ожидается рост с сентябрьских 54,9 пункта до 55,1. Тот же индекс для промпроизводства, согласно прогнозу, должен сократиться с 60,7 пункта до 60,0.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке в 58 пунктов.

S&P 500 накануне обновил исторический максимум. Индикатор MACD сигнализирует о сильных позициях «быков», а RSI приближается к зоне перекупленности, хотя и сохраняет некоторый потенциал роста. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, однако позитивный импульс постепенно угасает. Это дает основание ожидать краткосрочную коррекцию к ближайшему уровню поддержки в области 50-дневной скользящей средней.