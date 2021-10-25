Прогноз на текущую неделю
Мы считаем, что на следующей неделе пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 69,5 - 70,5 руб. с тяготением к нижней границе коридора.
Жильников Егор
Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк»
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Комментарии
ПСБ: По итогам прошедшей недели пара доллар-рубль протестировала отметку 70 руб. впервые с июня 2020 года
Прогноз на текущую неделю
Мы считаем, что на следующей неделе пара доллар-рубль будет торговаться в диапазоне 69,5 - 70,5 руб. с тяготением к нижней границе коридора.
Жильников Егор
Главный аналитик
ПАО «Промсвязьбанк»
/ Сибирское Информационное Агентство /
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