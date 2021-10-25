ПСБ: Повышение ключевой ставки ЦБР в пятницу до 7,5% оказалось сюрпризом для рынка и вызвало рост доходности ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Повышение ключевой ставки ЦБР сразу до 7,50% (+75 б.п.) и комментарии о возможности дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях привели к коррекции на рынке ОФЗ в пятницу. Кривая доходности гособлигаций срочностью до 10 лет сместилась вверх на 20-25 б.п. ЦБР поднял прогноз инфляции на конец года до 7,4-7,9% и, в связи с этим также повысил собственный прогноз по среднему уровню ключевой ставки до конца этого года до 7,5 – 7,7%. Прогноз по ставке на следующий год повышен до уровня 7,3 – 8,3%. По нашим оценкам, преобладание проинфляционных рисков в ближайшие месяцы может стать фактором в пользу повышения ключевой ставки до уровня 8,0 – 8,5%. Текущие котировки ОФЗ пока не учитывают такой сценарий как базовый. 1-летние ОФЗ торгуются с доходностью 7,58% годовых. С учетом рисков дальнейшего ужесточения ДКП, в ближайшие два месяца кривая доходности ОФЗ на участке срочностью до 3-х лет может подняться вверх ещё на 25 – 50 б.п. Для 10-летних ОФЗ доходность на уровне 7,86% выглядит уже привлекательно для покупки в расчете на снижение инфляции и ключевой ставки в долгосрочной перспективе.

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