ПСБ: Цены на нефть продолжают рост на ожиданиях высокого спроса
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent начинают неделю с роста, как и прежде – без особых новостей. Рост котировок поддерживается ожиданиями высокого спроса на энергоносители при их дефиците. Заседания ОПЕК+ состоится только в начале ноября, да и намеков, что альянс будет как-то корректировать квоты – не было. Поэтому пока цены на нефть останутся, вероятно, на высоких уровнях. Сегодня ориентируемся на 85-86 долл./барр. для январского фьючерса Brent, куда в преддверии экспирации декабрьского контракта уже перешел основной объем торгов.
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