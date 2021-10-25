Комментарии

ПСБ: Цены на нефть продолжают рост на ожиданиях высокого спроса Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Цены на нефть Brent начинают неделю с роста, как и прежде – без особых новостей. Рост котировок поддерживается ожиданиями высокого спроса на энергоносители при их дефиците. Заседания ОПЕК+ состоится только в начале ноября, да и намеков, что альянс будет как-то корректировать квоты – не было. Поэтому пока цены на нефть останутся, вероятно, на высоких уровнях. Сегодня ориентируемся на 85-86 долл./барр. для январского фьючерса Brent, куда в преддверии экспирации декабрьского контракта уже перешел основной объем торгов. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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