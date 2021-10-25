«Открытие»: Российский рынок может ликвидировать часть пятничных потерь

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки преимущественно растут, сырьевые контракты в плюсе.

Индекс доллара снижается в пределах 0,15%. AUD и NZD укрепляются в пределах 0,3%, что указывает на наличие аппетитов к риску.

Российский рынок может ликвидировать часть пятничных потерь и вновь подняться выше 4200 пунктов по индексу МосБиржи за счёт акций металлургов и нефтяников.

Итоги прошедшей недели

На прошедшей неделе индекс МосБиржи упал с 4261,82 п. до 4196,96 п., а индекс РТС с 1891,56 п. до 1877,99 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,1601 до $1,1646. USD-RUB упала с 71,03 до 70,34, а EUR-RUB с 82,39 до 81,87. Нефть Brent подорожала за неделю с $84,86 до $85,53 за баррель. Золото подорожало с $1795,50 до $1796,30 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 980,10 тонн до 978,07 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 повысился с 4471,37 п. до 4544,90 п.

Основные события недели сосредоточились в последний торговый день. Глава ФРС Джером Пауэлл сделал несколько важных заявлений, которые оказали влияние на рынки и продолжат определять настроения инвесторов в ближайшем будущем. По словам Пауэлла, повышенная инфляция может сохраниться и в 2022 году, поэтому ФРС начнёт действовать, дабы не сформировать долгосрочные инфляционные ожидания. Таким образом, он уже настраивает рынок на то, что 3 ноября ФРС примет решение о сокращении программы покупки облигаций. Период корпоративных отчётов проходит без сюрпризов. Большинство компаний отчитывается лучше ожиданий и это позволяет американским индексам продолжить осваивать рекордные значения. Нефть вошла в период реального подтверждённого дефицита, который частично обеспечивается высокими ценами на уголь и газ. Инфляция в мире пока остаётся высокой и даже не сигнализирует о каком-либо скором замедлении. На этом фоне ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пункта и допустил её дальнейшее повышение. В самом деле, к 18 октября годовая инфляция уже достигла 7,78%. Повышение ставки не прошло бесследно для фондового рынка. Облигации и банковские депозиты становятся реальной альтернативой инвестициям в акции. Впереди новая неделя и несколько важных статистических отчётов, включая данные по инфляции в США.

События предстоящей недели

Новая Зеландия отмечает в понедельник день труда. Япония опубликует индекс опережающих экономических индикаторов. В Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущих условий и делового климата IFO. В США опубликуют индекс национальной деловой активности ФРБ Чикаго. В России публикуется статистика промышленного производства за сентябрь. Ожидается рост на 4,6%. Отчётность по МСФО за III квартал предоставят ММК, «Лента», а «РусАгро» и «Петропавловск» поделятся производственными итогами за III квартал.

Во вторник днём статистики немного, а вот вечером в США опубликуют индексы цен на жильё. Ожидается, что сводный индекс S&P/CS 20 крупнейших городских образований ускорил рост в августе до 20,1% с 19,9% в июле. Далее в США индекс потребительского доверия от Conference Board, статистика продаж нового жилья. Закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В России операционные итоги III квартала сообщит Polymetal, а X5 Retail Group отчитается по МСФО.

Среду начнём с данных по экспорту и импорту Новой Зеландии. Австралия может сообщить о замедлении инфляции в III квартале до 3,1% с 3,8% в II квартале. Китай сообщит данные по росту прибыли в промышленности за сентябрь. Далее в Европе Германия опубликует индекс потребительского климата. США могут сообщить о сокращении заказов на товары длительного пользования за сентябрь на 1,0%. Далее сальдо внешней торговли товарами. Минэнерго США опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктам, а также по производству нефти. Банк Канады примет решение по ставке, но пока ожидается, что она останется на уровне 0,25%. В России выйдет статистика по инфляции за неделю до 25 октября. Отчётность по МСФО предоставят «НОВАТЭК», «Яндекс», ВТБ, Fix Price. Операционную отчётность опубликуют N+Group, «РусАл». Отчётность по РСБУ опубликуют «Интер РАО» и ОГК-2.

Япония в четверг может сообщить о падении розничных продаж в сентябре на 2,3% в годовом выражении. Банк Японии примет решение по денежной политике, но пока изменений не ожидается. Германия днём может сообщить о снижении безработицы в октябре до 5,4% с 5,5% в сентябре. В еврозоне выйдет отчёт по оценке делового и потребительского доверия, индексы делового климата и экономических ожиданий. Европейский Центральный Банк примет решение по денежной политике. Вероятно, что будет объявлено о сокращении покупки активов. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также оценка ВВП за III квартал. Позже статистика незавершенных сделок на рынке недвижимости. В России отчётность по МСФО предоставят «Магнит», VK, Сбербанк, «ЭНЕЛ Россия», «Русгидро». Операционные результаты опубликует «Полюс».

Япония в пятницу может сообщить о сохранении безработицы в сентябре на уровне 2,8%. Промышленное производство Японии могло сократиться на 3,2% за сентябрь. Австралия может сообщить о росте розничных продаж за сентябрь на 0,2%. Германия сообщит о динамике розничных продаж за сентябрь. Выйдут оценки ВВП Франции, Германии, Испании и Италии. Инфляция в еврозоне могла разогнаться до 3,7% в октябре с 3,4% в сентябре. Также будет опубликована оценка ВВП еврозоны за III квартал. В США индексы цен личного потребления. Базовый PCE мог ускорить рост до 3,7% в сентябре с 3,6% в августе. Далее Чикагский PMI и финальный индекс потребительской активности от Университета Мичигана за октябрь. Закроет день отчёьт Baker Hughes по активным буровым. В России статистика роста реальных зарплат в августе (ожидается 3,5%), розничных продаж за сентябрь (ожидаетя 3,8% по сравнению с 5,3% в августе) и безработица за сентябрь на уровне 4,5%. «МосЭнерго», ТГК-1 опубликуют отчётность по РСБУ, а «Московская Биржа» предоставит отчёт по МСФО за III квартал.

Проблемный застройщик Evergrande планирует стать производителем электромобилей

Азиатские рынки преимущественно повышались в первый торговый день недели. Новости от China Evergrande улучшили настроение инвесторов.

China Evergrande планирует постепенно выйти из строительного бизнеса и сосредоточиться на производстве электромобилей. Компания начала работать в данном направлении уже в 2019 году, но пока не заявила о себе выпуском коммерческой продукции.

На этом фоне торги в Шанхае проходили в незначительном плюсе. Тем не менее, акции сектора недвижимости теряли в цене. Поводом для пессимизма стали новости о возможных налогах на недвижимость в ряде регионов. Более позитивно торговались бумаги компаний в сфере защиты окружающей среды и новой энергетики. Впрочем, одновременно дорожали акции угольных компаний на фоне заявлений правительства о необходимости обеспечить поставки угля для энергетики.

Японские индексы снижались. Основные потери были в полупроводниковой отрасли. К примеру, бумаги Tokyo Electron теряли более 2%, а Screen Holdings почти 3%. Поводом для пессимизма служат заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о скором сокращении стимулов. Впрочем, не обошлось и без оптимизма. Акции Tokyo Steel подскочили более чем на 12% после улучшения прогнозов по прибыли и дивидендам. Акции Chugai Pharmaceutical поднялись более чем на 6% на фоне сильных результатов в прошедшем квартале, которые были обеспечены продажами препарата для профилактики коронавируса.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 28594,73 п. (-0,73%),

Hang Seng - 26147,53 п. (+0,08%),

Shanghai Composite - 3596,43 п. (+0,39%).

Власти КНР намерены стабилизировать рынок угля за счёт долгосрочных контрактов

Сырьевые контракты преимущественно дорожали в первый торговый день недели.

Фьючерсы на термический уголь на бирже в Чжэнчжоу снижаются четвертый день подряд. В моменте они падали на 8%, но затем смогли немного восстановить потери. Комиссия по реформам и развитию КНР вновь призвала производителей строго выполнять свои обязательства по поставкам. Комиссия намерена побудить угольщиков заключить среднесрочные и долгосрочные контракты с целью стабилизации рынка.

Нефть встретила новую неделю ростом. Основной идеей выступают признаки реального дефицита поставок. В США динамика запасов указывает на устойчивый спрос. Кроме того, на прошлой неделе нефтяники сократили число активных нефтяных буровых на 2 единицы до 443 штук.

Нефтепереработка в Индии выросла в сентябре до 4,45 млн бар. в сутки по сравнению с 4,36 млн бар. суточной переработки в августе. Рост спроса на нефтепродукты частично обеспечивается дефицитом угля.

По состоянию на 8:55 мск: