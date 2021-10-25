ПСБ: По состоянию на утро понедельника настрой на мировых рынках оценивается как слабо позитивный

Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль попробует закрепиться ниже отметки 70 руб.; однако технические факторы и преддверие значимых новостей из США, по нашему мнению, не позволят паре уйти ниже зоны 69-69,5 руб.

Мы рассчитываем на отскок индекса МосБиржи в район 4250 пунктов

Для 10-летних ОФЗ доходность на уровне 7,86% выглядит уже привлекательно для покупки в расчете на снижение инфляции и ключевой ставки в долгосрочной перспективе

Распадская (ПОКУПАТЬ) сократила в 3 квартале добычу угля на 2%, продажи концентрата - на 4% – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Несмотря на ухудшение результатов 3 кв. по сравнению со 2 кв., что было вызвано разовыми факторами, мы в целом позитивно оцениваем перспективы компании. Высокие мировые цены на уголь позволяют ожидать сильных финансовых результатов по итогам квартала. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 500 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»