«Фридом Финанс»: В ожидании согласования инфраструктурного проекта

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 22 октября на американских фондовых площадках завершились преимущественно в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,11%, до 4545 пунктов, а Nasdaq снизился на 0,82%, лишь Dow Jones прибавил 0,21%. Лидерами роста стали финансовый сектор (+1,32%), а также энергетическая отрасль (+0,93%), которую поддержало продолжающееся повышение цен на нефть. В аутсайдерах после выхода слабого отчета Snap (SNAP) оказался телекоммуникационный сектор (-2,28%).

American Express (AXP: +5,5%) отчиталась за третий квартал лучше ожиданий рынка по выручке и прибыли. Кроме того, компания повысила финансовый прогноз на текущий год.

Выручка Snap (SNAP: -26,6%) за третий квартал превысила консенсус, но прогноз на октябрь-декабрь оказался хуже, чем предполагали аналитики. Отмечается снижение спроса на рекламу из-за изменения в политике конфиденциальности Apple iOS, а также из-за давления на розницу сбоев в цепочках поставок.

Отчет Intel (INTC: -11,7%) отразил давление на маржу со стороны увеличения капитальных затрат и указал на слабость облачного сегмента. Прогноз на 2022 год оказался ниже ожиданий, а день инвестора перенесен на февраль.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Участники рынка продолжают следить за переговорами по законопроекту о социальных расходах. В воскресенье президент Байден с сенатором Манчином достигли некоторого прогресса в согласовании финансирования для реализации этого плана в объеме $2 трлн. Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси заявила CNN, что демократы практически пришли к компромиссу в отношении объема расходов на социальные нужды. По ее словам, законопроект согласован на 90%, но окончательный объем его финансирования спикер не уточнила. Г-жа Пелоси надеется, что «двухпартийный» план инфраструктурных реформ и социальных расходов будет принят до конца текущей недели. Ожидается, что сенаторы-демократы представят предложения в отношении изменения налогообложения для миллиардеров и дополнительного финансирования стимулирующих программ уже в понедельник. Некоторые вопросы, связанные с программой оплачиваемых отпусков, ценообразованием для рецептурных лекарств и финансированием программ, связанных с проблемами изменения климата, пока остаются без ответов.

Все больше внимания привлекает дискуссия о сбоях в цепочках поставок, которые усиливают и расширяют инфляционное давление, поскольку дополнительные затраты производителей включаются в потребительские цены. Закрытие заводов в Азии, нехватка контейнеров, грузовиков и складских мощностей угрожают проблемами для компаний в преддверии сезона праздничных покупок.

Азиатские фондовые 22 октября продемонстрировали смешанную динамику. Японский Nikkei 225 снизился на 0,71%, гонконгский Hang Seng не продемонстрировал выраженной динамики, китайский CSI 300 прибавил 0,4%. EuroStoxx 50 с открытия растет на 0,04%.

Доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,65%. Цена на фьючерс Brent держится выше $85 за баррель. Золото дорожает до $1804 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4520–4570 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс потребительской уверенности в США за октябрь. Рынок ожидает снижения показателя до 108,5, что может стать негативным сигналом в преддверии сезона праздничных покупок.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился до 60 пунктов.

S&P 500 накануне обновил исторический максимум. Индикатор MACD сигнализирует о сильных позициях «быков», а RSI приближается к зоне перекупленности, хотя и сохраняет некоторый потенциал роста. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, однако позитивный импульс постепенно угасает. Это дает основание ожидать краткосрочную коррекцию к ближайшему уровню поддержки в области 50-дневной скользящей средней.

29 октября отчетность за третий квартал представит крупнейшая нефтегазовая компания США ExxonMobil (XOM). Мы ожидаем существенного роста показателей как год к году, так и по сравнению со вторым кварталом на фоне взлета цен на нефть и газ и увеличения спроса на углеводороды. Рынок рассчитывает, что выручка компании поднимется на 54% г/г, до $71,1 млрд.

Скорректированная EPS, согласно прогнозам, увеличится с прошлогодних -$0,18 до $1,56. На наш взгляд, компания продолжит сокращать долговую нагрузку и оптимизировать операционные и капитальные расходы. Чистый долг ExxonMobil с начала года сократился на 9,7%, до $57 млрд. В третьем квартале показатель мог снизиться еще на $3–4 млрд.

Дивиденды прогнозируем на уровне $0,87 на акцию с доходностью к текущим котировкам 5,5% годовых.

26 октября выйдет квартальная отчетность Microsoft (MSFT). Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка корпорации вырастет на 18,2%, до $44 млрд, разводненная non-GAAP EPS увеличится на 14,3%, до $2,08. Рыночные оценки фактически не изменились за последние несколько месяцев. Первоначальный прогноз менеджмента компании предполагал рост объемов реализации на 17,7%.

В центре внимания будут данные по продажам ключевых облачных продуктов в категории SaaS-решений, рост которых начинает постепенно замедляться, что характерно для этого сектора в целом. Интересует участников рынка и состояние спроса на IaaS-решения. Ожидаются прогнозы менеджмента в отношении продаж Windows 11, которая была выпущена в начале октября текущего года. В фокусе внимания рынка будет прогноз продаж и маржи на следующий год. В отношении последнего показателя не исключаем повышения оценок в связи с запланированным увеличением цен на офисные продукты.

Мы сохраняем целевую цену по акции Microsoft на уровне $286, рекомендация —«держать».

28 октября будет опубликована отчетность Amazon (AMZN) за третий квартал.

Консенсус аналитиков Factset предполагает рост выручки на 16%, до $111,55 млрд, и снижение разводненной EPS на 28%, до $8,9, из-за сокращения операционной прибыли. Важно отметить, что рынок ожидает роста продаж на уровне верхней границы прогноза менеджмента (10–16%).

Ввиду наличия высокой базы 2020 года мы не исключаем, что продажи за третий квартал окажутся хуже ожиданий. В то же время нормализация роста онлайн-ретейла после прошлогоднего бума вполне закономерна. Сегменты облачных вычислений (AWS), подписки и рекламы сохраняют сильный позитивный потенциал (прогноз: +33,8%, +22,3% и +52,7% соответственно). Инвесторов интересуют прежде всего оценки перспектив текущего квартала и года, а также ожидания в отношении результатов 2022-го. Одной из важнейших метрик отчетности выступает операционная прибыль, которая находится под давлением в течение последних кварталов при традиционно невысокой прозрачности маржинальности.

Мы сохраняем целевую цену по акции Amazon на уровне $3910, рекомендация —«покупать».