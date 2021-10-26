ИАЦ «Альпари»: Покупатели снова в большинстве

На российском фондовом рынке в понедельник активны покупатели. Индекс МосБиржи вырос к 4254 пунктам и может колебаться в пределах 4225-4275 пунктов. Индекс РТС поднялся к 1919 пунктам, новая цель роста - 1930 пунктов.

В нефти новая волна ралли, но поводы для нее вполне известные: расчет на бурный спрос на энергоносители далее. Баррель Brent торгуется по $85,28, ближайшая техническая цель - $86,70.

В хорошем плюсе сегодня акции «Акрона» с повышением к 8895 руб. после трех леей падения. Пока это в чистом виде технический отскок, но он может трансформироваться в разворот при закреплении цены над 9000 руб.

Лучше рынка выглядят акции нефтегазовых компаний - от «Лукойла» до «Роснефти».

Под давлением оказались бумаги «ПИКа» с просадкой к 1157 руб. Новости о повышении ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов никого тут не порадовали: ипотека станет дороже, спрос на нее локально просядет. «ПИК» все равно будет продавать то, что построил, но уже без ажиотажа.

Акции «ММК» в минусе после решения по дивидендам за девять месяцев 2021 года - на одну бумагу компания выплатит 2,663 руб. Дивидендная доходность бумаг составляет порядка 3,7-3,8%, что на текущем рынке мало впечатляет.

Доллар США продолжает падать и успел спуститься к 69,77 руб. Ближайшая цель продаж в паре доллар/рубль - 69,70, но уже сейчас «россиянин» перекуплен к своей реальной стоимости и конъюнктуре рубля на 3-4. Евро торгуется по 80,98 руб. и может двигаться в диапазоне 80,50-81,50.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»