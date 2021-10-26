«Открытие»: Сырьевые бумаги РФ обеспечивают рост индексов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Сырьевые бумаги РФ обеспечивают рост индексов

В первой половине дня российский рынок успел свалиться в минус, но затем всё же смог заметно подрасти. На стороне оптимистов остаются высокие цены на нефть и металлы. Энергетический кризис не только обеспечивает высокие цены энергоносителей, но и других ресурсов, которые являются энергозатратными.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 4236,32 п. (+0,94%), а индекс РТС - 1909,95 п. (+1,70%).

· Отраслевые индексы нефти и газа, а также химии и нефтехимии прибавляют более 1%.

· Сектор металлов и добычи показывал незначительный рост. Повышение котировок бумаг производителей цветных металлов «ВСМПО-Ависма» и «РусАл» компенсируется падением акций золотодобывающих компаний.

· Показатель EBITDA группы ММК по итогам III квартала упал на 19,4% по сравнению со II кварталом, до $1,157 млрд. Выручка снизилась на 6,9% кв/кв, до $3,031 млрд. Чистая прибыль опустилась до $819 млн с $1,031 млрд кварталом ранее. FCF в июле-сентябре сократился на 25% кв/кв до $409 млн. Общий долг ММК на конец III квартала года составил $1,04 млрд, увеличившись относительно прошлого квартала ($996 млн). По итогам работы в отчетном периоде совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденд в размере 2,663 рубля на акцию. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 13 января 2022 года. Внеочередное собрание акционеров пройдет в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней - 24 декабря. По итогам II квартала ММК выплатил 3,53 рубля на акцию.

· Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Относительно слабые финансовые результаты ММК оказались в первую очередь следствием снижения объемов продаж группы, о чем уже сообщалось ранее. Дополнительными негативными факторами стали введение экспортных пошлин, а также существенное удорожание основных сырьевых ресурсов, из-за чего у ММК увеличилась удельная себестоимость выплавки сляба на 12% кв/кв. На снижение FCF также повлиял рост оборотного капитала в связи с увеличением экспортных продаж с более длинными сроками реализации. Как мы уже отмечали, IV квартал может получиться для ММК еще более непростым на фоне ухудшения глобальной конъюнктуры и дальнейшего удорожания угля. Вдобавок капитальные вложения Группы в IV квартале 2021 года ожидаются выше уровня III квартала.

· «Лента» в III квартале 2021 года увеличила выручку на 13,3%, до 118,24 млрд рублей. В частности, розничная выручка ритейлера увеличилась на 13,5%, до 116,1 млрд рублей. Чистая прибыль «Ленты» (здесь и далее МСФО 17) выросла на 91,4%, до 4,18 млрд рублей. EBITDA выросла на 31,1%, до 10,36 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 8,8% против 7,6% в III квартале 2020 года. Розничная выручка гипермаркетов - основного формата «Ленты» - в III квартале выросла на 6,6%, до 99,48 млрд рублей. Выручка супермаркетов (с учетом приобретенных магазинов Billa и «Семья») увеличилась на 84,9%, до 16,59 млрд рублей. LfL-продажи «Ленты» в III квартале выросли на 3,5% за счет увеличения среднего чека на 4,7% при снижении покупательского трафика на 1,2%. LfL-выручка гипермаркетов повысилась на 4,2% (чек вырос на 4,6%, трафик сократился на 0,4%), продажи сопоставимых супермаркетов сократились на 4% (чек вырос на 1,1%, трафик упал на 5%). Торговая площадь ритейлера выросла на 15,5% (до 1,73 млн кв.м) на фоне расширения площадей супермаркетов (на 177,6%, до 319,3 тыс. кв.м). По итогам девяти месяцев выручка "Ленты" выросла на 4,7%, до 336,33 млрд рублей, EBITDA сократилась на 7,2%, до 27,83 млрд рублей. Рентабельность EBITDA снизилась до 8,3% с 9,3% годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 17,3%, до 9,54 млрд рублей.

· Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Существенный рост финансовых показателей «Ленты» в III квартале в годовом сопоставлении связан с консолидацией приобретенных розничных сетей «Билла» и «Семья», что в совокупности одномоментно добавило сети более 230 магазинов. При этом динамика Ленты по итогам 9 месяцев совершенно не впечатляет. Даже не смотря на активное развитие онлайн-продаж, которые по итогам января-сентября выросли в 3,9 раза, до 12,307 млрд рублей. Таким образом, отставание от лидеров индустрии - Магнита и X5 – по итогам 9 месяцев, по всей видимости, продолжит увеличиваться.

· Выручка «РусАгро» за девять месяцев выросла на 46% в годовом выражении до 165,2 млрд рублей. Наиболее сильный рост выручки на 72% показал масложировой сегмент.

Высокодоходный рубль продолжает наступление

Рубль продолжил укреплять свои позиции после решения ЦБ РФ повысить ставку до 7,5% на заседании 22 октября. Меж тем доллар на Forex укреплял свои позиции на ожиданиях сокращения программы покупки облигаций.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 6045 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 7,62% на день, 7,71% на неделю и 7,93% на месяц.

· Инфляция к 18 октября в РФ достигла уже 7,78%, поэтому на рынке не исключают очередного повышения ставки на декабрьском заседании совета директоров ЦБ РФ. Впрочем, даже текущие доходности по облигациям уже являются привлекательными в долгосрочном плане.

· На Forex доллар преимущественно укреплялся. DXY повышался на 0,2%. Однако валюты, связанные с сырьевым рынком, чувствовали себя достаточно комфортно. AUD укреплялся в пределах 0,25% против американского конкурента. Турецкая лира продолжила обновлять свои исторические минимумы против доллара на фоне распоряжения президента страны по высылке дипломатов США и ряда европейских стран.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY – 93,86 (+0,23%),

· EUR-USD - $1,16 (-0,38%),

· GBP-USD - $1,376 (+0,05%),

· USD-JPY – 113,71 (+0,22%),

· USD-RUB – 69,87 (-0,66%)81,08 (-0,96%),

Деловые ожидания Германии продолжают ухудшаться

Европейские индексы преимущественно повышались. Основной вклад в рост обеспечивали бумаги добывающих компаний и банков.

· Акции HSBC Holdings повышались более чем на 1%. Банк отчитался о росте прибыли в III квартале на 74%, а также объявил о программе обратного выкупа акций на $2 млрд.

· Индекс деловых ожиданий Германии снизился в октябре до 95,4 п. с 97,4 п. при ожиданиях падения до 96,4 п. Оценка текущей ситуации немного ухудшилась до 100,1 п. с 100,4 п. при ожиданиях снижения до 99,4 п. Также снизился индекс делового климата до 97,7 п. с 98,9 п.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7233,97 п. (+0,41%),

· DAX - 15581,87 п. (+0,25%),

· CAC 40 - 6720,10 п. (-0,20%).

Мировой рынок может столкнуться с реальным физическим дефицитом энергоносителей

· Согласно данным Refinitiv Oil Research, импорт нефти в Азии вырос в октябре до 24,98 млн бар. в сутки. В октябре 2019 года импорт составлял 24,53 млн бар. в сутки. Меж тем китайский импорт демонстрирует слабость. Поставки в октябре оцениваются на уровне 9,79 млн бар. в сутки по сравнению с 10,03 млн бар. суточных поставок в сентябре.

· Аналитики Goldman Sachs полагают, что энергетический кризис может привести к тому, что цена на Brent поднимется выше $90 за баррель до конца года. Переход на использование нефтепродуктов вместо природного газа добавляет около 1 млн бар. ежедневного спроса.

· В Morgan Stanley полагают, что потребление СПГ к 2030 году увеличится от 25% до 50%. Аналитики банка также полагают, что цена на СПГ будет в среднем на 40% выше, чем за последние пять лет. К 2030 году потребуется дополнительно около 73 млн тонн ежегодных поставок СПГ.

· Общий анализ ситуации говорит о том, что период слабых инвестиций в добычу нефти и газа привёл к тому, что в мировой экономике формируется ситуация физического дефицита. Если же в ближайшие годы начнёт сокращаться использование угля в энергетике, то спрос на природный газ может оказаться ещё выше. Как минимум, в Германии уголь занимает треть в энергетическом балансе, а в Китае доля угля составляет около 60. Соответственно, компенсировать подобные объёмы альтернативной энергетикой кажется почти невероятной задачей, а самой очевидной альтернативой может стать лишь природный газ.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $86,45 (+1,08%),

· WTI - $84,96 (+1,43%),

· Алюминий - $2918 (+1,74%),

· Золото - $1802,8 (+0,36%),

· Медь - $9964,93 (+0,49%),

· Никель - $19990 (+1,27%).

Американский рынок начинает загруженную корпоративными отчётами неделю

Предстоящая неделя на рынке США будет одной из самых насыщенных корпоративными отчётами. Более 150 компаний, чьи акции входят в индекс S&P 500, предоставят финансовые результаты за III квартал.

· Фьючерсы на основные индексы США повышались в пределах 0,2% перед стартом регулярной сессии. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась почти на 3 базисных пункта до 1,665%.

· Из корпоративных новостей отметим заявление PayPal. Компания сообщила о том, что не имеет каких-либо близких планов по покупке социальной сети Pinterest.

· Tesla повысила цены на некоторые комплектации Model X и Model S. Кроме того, компания аренды автомобилей Hertz заказала 100 тыс. автомобилей Tesla для своего парка.

· Производитель потребительских товаров Kimberly-Clark отчитался хуже ожиданий по прибыли из-за инфляции и проблем с поставками.

· Из статистики отметим индекс национальной активности ФРБ Чикаго, который упал в сентябре до -0,13 п. с 0,05 п. в августе.

· В периоды многочисленных отчётов, как правило, волатильность индексов снижается. Однако на предстоящей неделе также выйдет несколько важных данных по экономике, включая ВВП за III квартал и цены личного потребления.